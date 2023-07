Em Presidente Figueiredo ADS participa do Detran Cidadão com a realização da Feira de Produtos Regionais

A Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), do Governo do Amazonas, vai promover nesta sexta-feira (14/07), uma edição especial da Feira de Produtos Regionais, em Presidente Figueiredo (distante 117 quilômetros de Manaus), durante a ação do “Detran Cidadão no Interior”. A ação é em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), em conjunto com a prefeitura da cidade.

A feira da ADS e as ações do Detran Cidadão no Interior, desenvolvido pela instituição, serão realizadas na Praça da Vitória, naquele município. A Feira de Produtos Regionais vai funcionar das 7h às 12h.

Na região, a ADS já realiza duas edições de Feiras de Produtos Regionais, sendo uma todos os sábados e outra na primeira quarta-feira de cada mês. As feiras funcionam na Praça da Vitória, bairro Centro, das 6h

às 12h.

As feiras contam com a participação de 60 produtores, composta também por 6 expositores de peixe na área da piscicultura, além da comercialização de hortifrutis, artesanatos, e café da manhã regional.

Outras ações do Detran Cidadão

O evento terá uma série de ações realizadas pelo Departamento de Trânsito, tais como palestras educativas, distribuição de panfletos, teatro de fantoches e brincadeiras lúdicas, além da entrega de kits de capacete e colete do projeto “Motociclista Legal”.

Na oportunidade, o Setor de Cursos do Detran-AM também estará no local realizando inscrições para os cursos de Transporte Coletivo de Passageiros, Transporte Escolar, Monitor Veicular, e cursos voltados para taxistas.

E o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Trânsito (Navat) ofertará serviços de orientação, atendimento jurídico, psicossocial e assistência ao Seguro DPVAT. Serviços referentes à documentação de veículos e habilitação também estarão disponíveis aos usuários.

Além disso, a prefeitura do município oferecerá diversos serviços por meio das secretarias municipais, tais como a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que irá disponibilizar vacinação; Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Semasc), que contará com serviços de emissão de documentos, como RG, e serviços sociais; Secretaria da Mulher, com os projetos “Cuidando Delas” e “Cuidando Deles”, além da Empresa Municipal de Transportes Urbanos (EMTU), que emitirá certificados de permissão de estacionamento aos idosos e deficientes, e da Secretaria de Educação (Semed).

