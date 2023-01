Em primeira agenda oficial do novo mandato, governador Wilson Lima recebe presidente da Alemanha

Redação AM POST

Um dia após ser reempossado como governador, Wilson Lima voltou ao Teatro Amazonas na manhã desta segunda-feira (02/01) para cumprir sua primeira agenda oficial do segundo mandato e receber o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, que está em visita oficial no Brasil e veio ao Amazonas para conhecer ações e projetos ambientais desenvolvidos com apoio do governo alemão.

Na ocasião, durante visita guiada a um dos principais cartões postais do estado, Wilson Lima destacou que os investimentos feitos pelo governo da Alemanha, por meio de uma cooperação oficial, têm gerado frutos como ações de combate ao desmatamento na Amazônia e incentivo à produção rural sustentável no estado.

“A minha primeira agenda oficial como governador nesse segundo mandato é a visita do presidente da Alemanha, uma visita muito simbólica para o estado do Amazonas, para a Amazônia e para o mundo. Porque isso passa um recado da preocupação que a gente tem com a proteção dos nossos ativos ambientais, mas sobretudo da proteção da população”, afirmou Wilson Lima.

O presidente da Alemanha anunciou investimentos do país da ordem de €35 milhões para o Fundo Amazônia, que foi reativado pelo Governo Federal para financiar projetos de redução do desmatamento e fiscalização do bioma.

Alemanha e Amazonas

Frank-Walter Steinmeier veio ao estado do Amazonas para conhecer os resultados de projetos e ações que contam com investimentos feitos pelo governo alemão, a exemplo da Torre Atto, em São Sebastião do Uatumã (distante 247 quilômetros de Manaus), que monitora as condições climáticas da região e as questões do efeito estufa, coordenada por pesquisadores brasileiros e alemães.

Wilson Lima destacou que o país europeu é o principal parceiro do Amazonas e que essa parceria com o governo estadual proporcionou investimentos em projetos de prevenção e combate ao desmatamento, incluindo a estruturação da sede da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), além de um projeto voltado a agricultores de incentivo ao uso sustentável do solo em unidades de conservação estadual, também com investimentos da Alemanha.