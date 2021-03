Em processo de transformação digital INDT promove novas oportunidades de negócio ao Polo Industrial de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

A pandemia acelerou o processo de transformação digital de muitas empresas no ano de 2020. Influenciada pelas novas tecnologias, a transformação digital facilitou não só os processos de trabalho, como também otimizou o tempo dos profissionais.

Caminhando para essa transformação, o INDT – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, que já atua há mais de 19 anos como instituição de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), amplia sua oferta de tecnologias e serviços, abrindo novas áreas de atuação.

Continua depois da Publicidade

Combinando diferentes tendências tecnológicas como Inteligência Artificial, Big Data e IoT, entre diversas outras expertises, o Instituto passará a atender o mercado de startups e investidores por meio de plataformas exclusivas para o desenvolvimento de projetos. Além de funcionar como um hub tecnológico para a indústria 4.0, o INDT também passará a atuar em uma nova frente de serviços de automação de marketing, outsourcing e segurança de dados.

O papel do Instituto, que conta com 150 profissionais, laboratórios de ensaios técnicos com infraestrutura única na América Latina, e mais de 1 bilhão em projetos investidos, continua sendo essencial como principal ICT (Instituição de Pesquisa Científica e Tecnológica), no fomento e execução de projetos por meio da Lei de Informática. Como unidade credenciada EMBRAPII, o INDT trouxe mudanças socioeconômicas relevantes e colocou em destaque o Polo Industrial e ecossistema de inovação e tecnologia da Zona Franca, oferecendo diversas opções de linhas de incentivo para empresas que buscam o desenvolvimento do seu negócio.

Para direcionar esta transformação, o Instituto reforça seu time de executivos, com os recém contratados André Santana, que ocupa a posição de COO, e Rafael Dubiela como novo CTO do INDT. Para compor o time, o executivo Clocy Bonetti passa a atuar como CFO após 13 anos de casa.

Continua depois da Publicidade

Para o executivo André Santana, a transformação digital já tomou conta do cenário industrial e é, a partir dela, que temos alterações consideráveis tanto no modelo de negócio como na cultura organizacional da empresa. O diretor, que possui mais de 30 anos de experiência de mercado, tem como objetivo o alinhamento de propósitos, aquisição de novos talentos e engajamento das ações de negócio e projetos do INDT, reforçando o papel fundamental do instituto no fomento e desenvolvimento tecnológico regional.

“O cenário atual mostra que inúmeras empresas precisam avaliar, planejar e reestruturar suas operações para a transformação digital. Por isso, o INDT terá um novo modelo de atuação: além de sermos um instituto tecnológico, também atuaremos diretamente no planejamento estratégico de empresas, melhorando práticas e tendências de mercado.” Continua depois da Publicidade

INVESTIMENTO EM INOVAÇÃO

Investindo cada vez mais em Pesquisa e Desenvolvimento, o novo diretor de tecnologia, Rafael Dubiela – Doutor em Design Gráfico pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), comenta que pretende fortalecer e criar uma cultura de inovação, atuando diretamente na promoção do time de desenvolvimento com foco no Design Thinking e na ampliação de soluções de tecnologia para o mercado consumidor.

“Sabemos que 2020 foi um ano difícil e, por isso, pretendemos atuar efetivamente no processo de transformação do INDT. A proposta é fazer com que 2021 seja um ano de grande aumento, um ano de diferenciação completa e com foco em resultados positivos. O INDT tem um histórico de anos anteriores que foram de grande conhecimento e evolução e, queremos resgatar esse momento com uma nova visão. ” – Afirma o CTO. Continua depois da Publicidade

Para completar o time executivo, Clocy Bonetti que possui mais de 20 anos de experiência na área contábil, fiscal e financeira, ficará à frente do Compliance Financeiro com foco no aumento e diversificação de receitas.

Clocy acredita que o papel do CFO na transformação digital é importante para planejar e assegurar maneiras de mudar de forma rápida e estruturada.

“O mercado de tecnologia é muito vasto e proporciona ganhos elevados de forma rápida para quem consegue fazer essa transição com agilidade e expertise. Como CFO, pretendo utilizar minha experiência em ICT’s para transformar e contribuir para uma visão de futuro e sustentabilidade da Instituição.”

Os novos diretores atuarão no planejamento de ações estratégicas para alavancar não apenas o Instituto mas o fomento tecnológico e desenvolvimento de toda a Região Norte. Geraldo Feitoza, Diretor Executivo do INDT, enfatizou a importância da inovação para criar um ecossistema ainda mais forte e sustentável.