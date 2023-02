Em reunião com empresários, Wilson Lima destaca que Estado incentiva a geração de emprego e renda

Redação AM POST*

O governador do Amazonas, Wilson Lima, nesta segunda-feira (13/02), destacou que o papel do Estado é dar as condições necessárias a empresas interessadas em investir no Amazonas porque essa ação se reverte na geração de emprego e renda. Em reunião na sede do Governo do Amazonas com representantes da empresa Pioneiro Combustíveis, o chefe do Executivo Estadual ressaltou que, para incentivar ações mais sustentáveis, fará um estudo de viabilidade para reduzir tributações, principalmente, no uso de gás natural e veículos elétricos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Pioneiro tem mais de 30 anos no setor e é uma das líderes em abastecimento e logística, presente em 11 estados, com 32 filiais, tendo Manaus como sede e sua principal base operacional. Recentemente, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes passou a ser o primeiro da América Latina a ter um caminhão de abastecimento de aeronaves 100% elétrico, com zero emissão, graças à parceria entre a Pioneiro Combustíveis, a BR Aviation (unidade de negócios da Vibra Energia e licenciada da Petrobras) e a Volkswagen Caminhões e Ônibus.

“Tenho trabalhado muito com a minha equipe para dar as condições para quem investe no Amazonas, porque no momento em que eu tenho uma empresa investindo aqui tenho a possibilidade de geração de emprego e renda e quem está empregado pode colocar o filho em uma escola particular, de ter um plano de saúde, e isso desafoga a pressão sobre o estado e quanto mais emprego a gente gerar melhor para o governo e para a população”, destacou Wilson Lima.

O governador do Amazonas afirmou ainda que, em sua gestão, o setor de aviação já conta com redução de tributos nos combustíveis de aeronaves, o que tem possibilitado, por exemplo, a ampliação de ofertas de voos para o interior do Amazonas e também para fora do país, a exemplo de Fortlauderdale (Flórida, nos Estados Unidos).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Participaram da reunião os representantes da Pioneiro Combustíveis: Rolf de Sousa Tambke, diretor operacional; Monika de Sousa Tambke, diretora administrativa; Lindinalva Maria Lobato de Sousa, CEO; além dos secretários estaduais de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, e de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Pauderney Avelino, além do secretário executivo da Receita da Sefaz, Dario Paim.