Em Rio Preto da Eva, Governo do Amazonas entrega pacote de ações para o turismo

“O programa Brilha Amazonas vai melhorar muito a nossa rotina e as nossas atividades voltadas para atender ao turista”, destacou o presidente da Associação Etnoambiental Beija-flor, Sergio Sampaio, um dos beneficiados pelo pacote de ações do Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), em Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus).

Desta vez, o pacote de ações da Amazonastur entregou 18 painéis solares do programa Brilha Amazonas para empreendimentos que têm o turismo como fonte de renda. Além disso, a Amazonastur promoveu o lançamento da ferramenta de informações turísticas “Amazonas to go” e a realização do Workshop Bem Receber, que prepara os trabalhadores do turismo para o atendimento ao cliente.

De acordo com o vice-presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro, as ações buscam fomentar o turismo local, com foco na sustentabilidade. “Fortalecemos o turismo nos municípios com sustentabilidade, pois não temos como falar em turismo sem preservação do meio ambiente. Além disso, o lançamento do Amazonas to go e Workshop Bem Receber irá dar maior robustez ao turismo em Rio Preto, de forma segura e qualificada”, destacou Ribeiro.

Amazonas to Go auxilia turistas

Conhecida como terra da Laranja e famosa pelos balneários, Rio Preto da Eva tem os seus atrativos disponíveis no serviço de informações turísticas “Amazonas to go”, por meio de mensagens pelo WhatsApp. A ferramenta tecnológica, desenvolvida pela Amazonastur, oferece informações sobre hospedagem, restaurantes e guias credenciados por meio de um chatbot que redireciona ao aplicativo de mensagem.

A proprietária da pousada São Francisco, Elizabeth Linhares, a primeira credenciada a receber o Amazonas To Go, destacou que o pacote de ações facilita o trabalho para melhor atender o turista. “É uma novidade, uma coisa muito boa. Estou aprendendo, mas já estou economizando e sendo beneficiada com o Brilha Amazonas, assim como aprendendo a oferecer uma qualidade de serviço melhor, com o Bem Receber. Além da ferramenta digital (Amazonas to go) que o turista vai ter facilidade em nos encontrar”, afirmou.

As agências de turismo cadastradas para realizarem visitas ao destino Amazonas podem ser consultadas no site https://cadastur.turismo.gov.br/ ou podem ser buscadas no chatbot Amazonas to Go, disponível 24h, todos os dias, pelo QR Code https://qrfacil.me/Qqdds6kr ou, ainda, em cartazes espalhados nos principais atrativos turísticos do Amazonas.

Workshop Bem Receber

Cerca de 80 prestadores de serviços turísticos participaram do Workshop Bem Receber, nível 2. Com o tema “Jornada do Cliente”, o workshop dá continuidade à qualificação de profissionais do setor no município, abordando temas como relacionamento com o cliente e aprimoração das etapas de serviços oferecidas com objetivo de proporcionar uma experiência inesquecível ao visitante.

Além de Rio Preto da Eva, o Workshop Bem Receber já passou pelos municípios de Maués, Careiro, Parintins, Presidente Figueiredo, São Sebastião do Uatumã e qualificou 417 profissionais, neste ano.

Os próximos municípios beneficiados com o workshop serão Manacapuru e Novo Airão, com nível 2. E Humaitá e Tabatinga irão receber o workshop pela primeira vez.

Redação AM POST