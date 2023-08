Em Rio Preto da Eva, SSP-AM inicia segunda fase do programa Interior Mais Seguro

A segunda fase do programa Interior Mais Seguro, idealizado pelo Governo do Amazonas, foi iniciada no município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus). O programa tem como objetivo o fortalecimento da segurança no Estado, por meio das secretarias de Segurança Pública (SSP-AM), Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, (SEJUSC) e Secretaria de Educação e Desporto, em parceria com as prefeituras do interior.

A visita técnica para colocar em prática a segunda etapa do programa em Rio Preto da Eva ocorreu ontem (23/08). E teve como prioridade o eixo capacitação, focado na formação da Guarda Municipal. Durante a reunião foi definido o cronograma dos cursos que serão coordenados e realizados pelo Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (IESP).

O coordenador do Centro Integrado de Acompanhamento de Projetos e Elaboração de Políticas de Segurança Pública (Ciaesp), José Camilo Silva, conduziu a reunião e enfatizou a importância desse debate para a implementação da segunda fase do programa. “A reunião foi muito proveitosa porque conseguimos ajustar o próximo passo, dentro do cronograma, que é a realização do curso, que está na fase do planejamento”, disse Camilo.

A Guarda Municipal de Rio Preto da Eva é uma das mais avançadas do Estado. O efetivo atua diretamente na ronda ostensiva e preventiva do município, em parceria com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Para o comandante da Guarda Municipal de Rio Preto da Eva, João Pedro, a formação vai somar para melhorar o empenho da Guarda Municipal. “A gente sabe que com o efetivo que temos, devidamente qualificado, preparado e estruturado, podemos somar, e muito, com a segurança do município”, afirmou o comandante.

Redação AM POST