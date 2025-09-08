A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Em Santo Antônio do Içá, Defensoria realiza mutirão de atendimentos e inspeção carcerária

Ação da DPE-AM atendeu 102 pessoas e beneficiou custodiados na delegacia local

Por michael

08/09/2025 às 14:54

mutirão Defensoria Santo Antônio do Içá

Em Santo Antônio do Içá, Defensoria realiza mutirão de atendimentos e inspeção carcerária – Foto: Defensoria Publica do Estado do AMazonas

Notícias do Amazonas – Entre os dias 1º e 4 de setembro, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) realizou um mutirão jurídico em Santo Antônio do Içá, a 880 quilômetros de Manaus. A iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso da população à Justiça, oferecendo atendimentos individuais, audiências, inspeção carcerária e reuniões de trabalhos coletivos.

Durante o mutirão, o defensor público Murilo Breda e o servidor Rodrigo Rabelo realizaram cerca de 15 atendimentos diários, totalizando 102 atos processuais e extrajudiciais, incluindo pensão alimentícia, guarda, divórcio e registros tardios. Todos os 21 custodiados da Delegacia de Polícia Civil da cidade também foram assistidos, com pedidos protocolados em seu favor.

Família e registros públicos lideram demandas

Segundo Murilo Breda, os atendimentos nas áreas de família e registros públicos foram os mais procurados. Problemas relacionados à documentação podem comprometer o acesso a benefícios sociais, saúde e educação, impactando diretamente a vida da população.

Um dos dias do mutirão foi reservado exclusivamente para moradores de comunidades distantes, que enfrentam longas viagens para chegar à sede do município. “A procura dos comunitários costuma ser ainda maior do que a dos moradores urbanos. Por isso, reservamos um dia inteiro apenas para eles”, explicou o defensor.

Redução de desigualdades e incentivo à educação

De acordo com o Portal Da Defensoria Publica de Manaus, apesar dos atendimentos virtuais diários, a presença física da Defensoria é essencial, especialmente em áreas com vulnerabilidade digital. Além disso, a equipe alinhou a continuidade do projeto “Leitura que Liberta”, que promove ressocialização de custodiados por meio da leitura, possibilitando a produção de resenhas e até redução de pena, ao mesmo tempo que incentiva o aprendizado.

O mutirão reforça a importância da Defensoria Pública em levar acesso à Justiça, inclusão social e educação a todas as comunidades do Amazonas.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

