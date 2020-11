Em seu aniversário, Amazonino agradece votos que o coloram na frente, no primeiro turno das eleições

Redação AM POST

Pelas redes sociais, o candidato a prefeito de Manaus pela Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes (PODEMOS), vencedor do primeiro turno com 234.088 votos, comemorou os seus 81 anos, nesta segunda-feira (16/11), agradecendo aos manauaras pela oportunidade, se eleito, poder colocar a sua experiência e capacidade de trabalho a serviço da cidade.

Amazonino disse que a luta pelo bem estar da população tem que ser verdadeira. Ele destacou, assim, o compromisso em fazer a melhor administração da história da Prefeitura, caso seja eleito.

“Minha gente, que aniversário especial! De plena gratidão! Hoje, completo mais um ano de vida com saúde, energia e a possibilidade de retribuir com trabalho e respeito todo o carinho e a confiança que tenho recebido”, afirmou.

De presente, disse ele, só pede a Deus a benção de ter a chance de proporcionar as condições de uma vida melhor aos manauaras, com saúde, segurança, transporte e educação para todos.

Legado

Nascido no Seringal, em Eirunepé, Amazonino Mendes, que é advogado por formação, foi líder estudantil, de atuação nacional, chegando a ser preso durante a ditadura militar, lutando pela volta da liberdade e das eleições diretas. Foi empresário do ramo da construção civil, prefeito por três mandatos e governador do estado quatro vezes, e senador da República.

Entre as realizações como gestor, destacam-se, na área da saúde, a construção dos hospitais Francisca Mendes, Dr João Lúcio, Joãozinho, os Prontos-Socorros da Criança da Zona Oeste e Zona Sul, o Instituto da Criança, as maternidades Galileia e Nazira Daou, as policlínicas, os CAIMIs e os CAICs.

Na educação, uma marca importante é a criação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e programa Bolsa Universidade.

Na segurança, implantou as delegacias com atendimento 24h, renovou a frota da polícia, criou o Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS).

Na área social, são das suas administrações o lançamento dos programas Farmácia Gratuita, Leite do Meu Filho, Direito à Vida e Bolsa Família Municipal.

Na cultura, criou o Bumbódromo de Parintins, Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro e os corpos artísticos do Amazonas, além da restauração do Teatro Amazonas e criação do Complexo Ponta Negra.