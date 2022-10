Em Silves, Wilson destaca investimento de R$ 38 milhões e agradece apoio do prefeito Paulino Grana

Redação AM POST

O candidato à reeleição, governador Wilson Lima (União Brasil), iniciou viagem de campanha neste segundo turno, hoje (14/10), por Silves (a 204 quilômetros de Manaus), onde destacou R$ 38 milhões em investimentos da sua gestão no município.

Ele agradeceu os votos da população e o apoio do prefeito de Silves, Paulino Grana, que decidiu, nesta nova etapa do pleito, caminhar rumo à reeleição de Wilson.

“Quero agradecer a cada um dos moradores do município de Silves, que acreditaram, que votaram no 44! Eu estou muito feliz de poder estar aqui no município de Silves porque a cada dia que passa, mais gente se junta a essa caminhada. Então sejam todos bem-vindos aqueles que agora se juntam a esse momento importante, e aqui eu quero agradecer, em especial, ao prefeito Paulino. Muito obrigado meu irmão, pela sua manifestação”, disse o governador.

Wilson também agradeceu, em nome do presidente da Câmara Municipal de Silves, Thomaz Correa da Silva, o apoio dos vereadores da cidade.

Os investimentos de Wilson no município contemplam as áreas de infraestrutura, social, saúde, educação, segurança pública e setor primário. O candidato anunciou que a rodovia AM-356 (Silves – Itapiranga) receberá serviços de tapa-buraco e sinalização horizontal e vertical. As ruas da sede do município receberão novo pavimento.

No social, 971 famílias são beneficiadas pelo Auxílio Estadual permanente, que coloca R$ 145 mil circulando na economia todos os meses. Na próxima gestão, Wilson vai abrir 41 novos restaurantes populares Prato Cheio, um deles em Silves. O governador já ampliou de sete para 44 unidades do Prato Cheio, que agora passaram também a atender o interior do estado.

Para a saúde, Wilson destinou mais de R$ 15 milhões para o pagamento de pessoal do Hospital Delphina Aziz de Silves e também para a compra de medicamentos, insumos e equipamentos. Na segurança, ele investiu na valorização da tropa ao promover os policiais militares que atuam no município, além de pagar auxílio fardamento e outros benefícios.

Wilson revitalizou as Escolas Estaduais 5 de Setembro, Agobar Garcia, e Humberto Castelo Branco, e entregou fardamento e material escolar para 1.022 estudantes. Os profissionais de educação da rede estadual de Silves também receberam o maior abono Fundeb da história, de até R$ 37 mil.

No setor primário, Wilson investiu na aquisição de cerca de 100 toneladas de produtos da agricultura familiar, doou sementes, assistência técnica e liberou R$ 2,9 milhões R$ 2,9 milhões em operações de crédito.