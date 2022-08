Em Tabatinga, deputado Pablo fala de Segurança Pública, combate à Covid e assiste casamento coletivo

Redação AM POST

Os moradores de Tabatinga, no interior do Amazonas, receberam neste fim de semana a visita do deputado federal Delegado Pablo (UB-AM), que foi ao município prestar contas dos investimentos realizados nas áreas de Segurança Pública e combate à pandemia de Covid.

Em reunião com mais de 1.500 pessoas no Centro de Convenções da Loja Maçônica de Tabatinga, Pablo falou da liberação de emendas parlamentares, no valor de R$ 1 milhão.

Os recursos foram usados no aparelhamento das forças de segurança e no combate ao crime organizado, tanto na cidade quanto na área de fronteira.

Pablo explica que o reforça da Segurança Pública é um pedido dos moradores de Tabatinga. “A liberação de emendas garantiu mais recursos para a segurança, conforme é o desejo dos moradores do município”, explicou Pablo.

O combate à pandemia de Covid também recebeu apoio, permitindo a compra de medicamentos que foram distribuídos aos pacientes, além da aquisição de materiais hospitalares.

A reunião contou com a presença de lideranças comunitárias e políticas do município, além de motoristas ligados à Associação dos Mototaxistas de Tabatinga. O presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Bardales (PROS) participou do encontro e agradeceu o apoio do deputado aos moradores de Tabatinga.

Casamento coletivo e fortes emoções

Ainda no município, Pablo foi convidado a assistir o casamento coletivo de casais indígenas da etnia Ticuna. A cerimônia reuniu 400 casais da comunidade Belém do Solimões, na zora rural de Tabatinga.

Esse foi o primeiro casamento coletivo da história do município, e foi cercado de fortes emoções de casais apaixonados.

“É uma celebração importante na vida destes 400 casais, que provam que o amor e a família continuam importantes nos dias atuais. Felicidades a todos os casais”, felicitou Pablo.