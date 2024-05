Em Tefé, Wilson Lima faz entregas que totalizam R$ 2 milhões aos setores social e primário da cidade

O governador Wilson Lima entregou, nesta quinta-feira (23/05), fomentos e créditos aos setores social e primário de do município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus). Os investimentos somam R$ 2,3 milhões, aproximadamente. Entre os beneficiários estão mulheres empreendedoras, comerciantes, produtores rurais e indígenas.

Segundo o governador, os investimentos do Governo do Amazonas no interior buscam reforçar, principalmente, as atividades dos produtores rurais, que fortalecem a geração de emprego e renda para a população e facilitam escoar os produtos.

“O setor primário é uma vocação econômica do povo aqui dessa região, principalmente do povo de Tefé. Temos uma série de atividades importantes e, no momento que você fortalece isso, você fortalece também a economia do município. Tefé é referência aqui no Médio Solimões e acaba sendo esse polo que oferece apoio a outros lugares”, destacou o governador Wilson Lima.

Um dos benefícios levados pelo governador ao município foram assinaturas de contratos do Programa de Assistência Familiar (PAF). O PAF promove o acesso à alimentação a famílias em vulnerabilidade social e incentiva a agricultura familiar e a piscicultura.

“Quero dizer que isso representa muito para mim, como produtor rural, essa oportunidade que o governador tem nos dado, através desses programas, dessas instituições que ele tem criado na cidade de Tefé, em melhoria do produtor rural da nossa cidade. Isso pra mim é muita satisfação”, afirmou o produtor rural Enoch Oliveira, que assinou o PAF e recebeu R$ 23 mil.

No município, o governador esteve acompanhado do deputado estadual Carlinhos Bessa, do prefeito de Tefé Nicson Marreira e de secretários de Estado.

Editais de fomento

Os setores social e primário do município receberam mais de R$ 1,4 milhão em fomento por meio de editais do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). Ao todo, nove Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) foram contempladas, beneficiando diretamente mais de 580 famílias.

O maior montante foi para o setor primário, R$ 1,1 milhão em equipamentos e materiais aos agricultores familiares para mecanizar o trabalho e dar agilidade no escoamento agrícola. No setor social, os investimentos chegam a R$ 297,8 mil em fomentos.

Crédito

O governador beneficiou 19 empreendedores com recursos de R$ 338 mil da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) para atividades de comércio, além de feirantes com apoio técnico da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

Também foram contempladas empreendedoras por meio do Crédito Rosa no segmento de salão de beleza, perfumaria e organização de eventos.

O governador entregou R$ 72,6 mil em crédito rural e 86 documentos a produtores rurais. Esses investimentos abrangem a modernização da infraestrutura e equipamentos utilizados na pesca até a implementação de práticas sustentáveis.

Dívidas com a Agência de Fomento do Amazonas foram perdoadas, parcial ou totalmente. Em Tefé, 15 produtores rurais receberam o benefício, somando mais de R$ 47 mil.

Mais entregas

O governador também entregou 85 Cartões do Produtor Primário (CPP) e um Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) Jurídico. Foram realizadas sete assinaturas do termo de compromisso do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Indígena, além de entrega de cartões do PAA com o valor de até R$ 15 mil.

Por meio de emenda parlamentar paga pelo Estado, por indicação do deputado estadual Carlinhos Bessa, foram entregues 100 motores rabeta à Associação Indígena Nova Esperança. O recurso soma R$ 500 mil.

