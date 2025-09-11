A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Em Tonantins, Defensoria realiza mais de 100 atendimentos e inspeção carcerária

Ação também envolveu reuniões com instituições locais e lideranças indígenas para levantar demandas urgentes da população

Por michael

11/09/2025 às 14:54

Ver resumo
Defensoria Pública em Tonantins

Em Tonantins, Defensoria realiza mais de 100 atendimentos e inspeção carcerária – Foto: Defensoria Pública do Estado do Amazonas

Notícias do Amazonas – Entre 1º e 5 de setembro, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) realizou 110 atendimentos jurídicos gratuitos no Fórum de Tonantins, localizado no bairro Santa Etelvina. A maior parte das demandas foi relacionada à regularização de registros civis — nascimento, reconhecimento de paternidade e outras certidões — apontados como entraves cotidianos para o exercício de direitos básicos pela população local.

PUBLICIDADE

Inspeção carcerária e atendimento a pessoas privadas de liberdade

Durante a missão, a equipe realizou inspeção na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, com acompanhamento do juiz da comarca. Cada pessoa privada de liberdade recebeu atendimento individual, com orientações sobre situação processual e espaço seguro para relatar condições do ambiente prisional, incluindo alimentação, banho de sol e visitas familiares, pontos fundamentais para avaliar o respeito a direitos e a integridade das pessoas custodiadas.

Articulação com instituições e lideranças indígenas

A programação incluiu reuniões com o Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Assistência Social e o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI). Houve ainda encontro com caciques da etnia Kokama para levantar demandas específicas, como emissão de documentos civis com identificação étnica e encaminhamentos de casos urgentes, o que reforça a dimensão intercultural da assistência jurídica prestada.

PUBLICIDADE

Barreira estrutural: ausência de cartório extrajudicial

A defensora pública Luisa Lana, coordenadora da ação, destacou que a falta de cartório extrajudicial em Tonantins é uma das principais barreiras de acesso à justiça. Hoje, moradores precisam se deslocar até Santo Antônio do Içá para registrar documentos civis — um deslocamento que encarece e inviabiliza procedimentos simples, especialmente para populações ribeirinhas e indígenas.

Impacto local e próximos passos

A iniciativa da DPE-AM, além de atender demandas imediatas, abriu caminho para encaminhamentos administrativos e judiciais que podem reduzir a vulnerabilidade da população. A presença institucional também fortaleceu canais de comunicação entre órgãos locais e a Defensoria, passo importante para soluções de médio prazo, como programas de regularização documental e ações voltadas à melhoria das condições na DIP.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Mundo

FBI divulga imagens de “pessoa de interesse” no caso Charlie Kirk

Agência federal publica fotos e abre canal de denúncias.

há 4 minutos

Brasil

Voto de Cármen Lúcia sela maioria no STF para condenar Bolsonaro e aliados

Mesmo restando apenas o voto do ministro Cristiano Zanin, o resultado já não pode mais ser revertido.

há 12 minutos

Mundo

Governador de Utah classifica assassinato de Charlie Kirk como ato político

De acordo com autoridades, o disparo foi efetuado por volta das 12h10 (horário local) a partir de um telhado próximo.

há 13 minutos

Polícia

Grupo criminoso é preso após usar inteligência artificial para clonar rostos e financiar carros em nomes de vítimas no Amazonas

Segundo a PC-AM, a organização criminosa é responsável pelo 1º caso de deepfake no Amazonas.

há 41 minutos

Amazonas

Polícia Militar do Amazonas apreende 1,4 tonelada de drogas em operação no Rio Negro

Ação conjunta com a Polícia Federal resultou em prejuízo estimado de R$ 39 milhões ao crime organizado.

há 47 minutos