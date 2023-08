Em Urucará, Setemp realiza cadastro de artesãos e do Mais Crédito Amazonas

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), está no município de Urucará (a 261 quilômetros de Manaus), realizando o cadastro e a renovação da Carteira Nacional de Artesão, além do cadastro para o Mais Crédito Amazonas.

A ação foi realizada no auditório da Escola Estadual Ramalho Júnior, e atendeu cerca de 50 artesãos, que fizeram o cadastro e renovação da Carteira Nacional do Artesão. Outro momento, foi a palestra sobre os benefícios da carteira do artesão e do Mais Crédito Amazonas, realizada pelo Departamento de Artesanato e Economia Solidária da Setemp.

De acordo com a Chefe do Departamento de Artesanato e Economia Solidária, Cláudia Monteiro, ir até os municípios para levar o serviço do cadastro de artesão é muito importante.

“Com o apoio do Governo do Estado, estamos trabalhando para tornar reconhecidos nacionalmente, o trabalho de homens e mulheres que dependem do artesanato, por isso, estamos investindo em projetos que tornem isso possível”, ressaltou.

Para o Secretário Executivo do Trabalho e Empreendedorismo, Paulo Gilson, a carteira possibilita a visibilidade do trabalho feito pelos artesãos.

“A Setemp continua trabalhando na emissão da Carteira Nacional do Artesanato, sempre motivando a população do estado na geração de emprego e renda, oferecendo todos os benefícios que os profissionais merecem com esse serviço, como emitir a nota fiscal avulsa, além de participar de feiras estaduais, nacionais e até internacionais de artesanato”, pontuou o secretário.

Carteira do Artesão

A carteira do artesão beneficia de diversas formas o artesão, permitindo a emissão de nota fiscal avulsa e a participação em eventos do artesanato, promovidos pelo Programa do Artesanato Brasileiro (Pab). O artesão interessado em obter o documento pode comparecer na sede da Setemp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, localizada na avenida Djalma Batista, 1.018, bairro Chapada.

Redação AM POST