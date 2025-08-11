A notícia que atravessa o Brasil!

Em vídeo, adolescente nega ter jogado água quente em criança no interior do Amazonas

Moradores atearam fogo na casa da jovem após acusações no município de Jutaí.

Por Fernanda Pereira

11/08/2025 às 09:36

Foto: Reprodução

Notícias do Amazonas – Uma adolescente de 14 anos, acusada de jogar água quente nas costas de uma criança de 9 anos, negou ter cometido o ato propositalmente. O caso aconteceu no município de Jutaí, a 751 quilômetros a oeste de Manaus.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a jovem, que é mãe de uma bebê, afirmou que “jamais faria isso com uma criança” e explicou que estava esquentando água para preparar o leite da filha quando não percebeu a presença da criança sob sua casa. “Não foi minha intenção jogar água nele”, disse a adolescente.

Leia mais: Mulher morre após 20 dias internada por queimadura de água quente provocada pelo marido em Manaus

Apesar da negativa, a notícia causou revolta na comunidade local. Segundo testemunhas, irritados com o barulho da criança, moradores cercaram a casa da jovem, incluindo a mãe da vítima. Ao se recusar a sair, a residência da adolescente foi incendiada.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para controlar as chamas e evitar maiores danos. O caso segue sob investigação pelas autoridades locais.

