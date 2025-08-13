Em vídeo para Maria do Carmo, presidente nacional do PL garante apoio de senadores na derrubada do veto que impede a recuperação da BR-319

Notícias do Amazonas – O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, anunciou nesta quarta-feira (13/08) que os senadores da sigla estarão alinhados ao Amazonas na luta para derrubar o veto presidencial que impede o avanço da pavimentação da BR-319, rodovia que conecta Manaus (AM) a Porto Velho (RO). O veto faz parte de uma medida que bloqueou 63 dispositivos do Projeto de Lei Geral do Licenciamento Ambiental, incluindo a autorização para dispensa de licenciamento ambiental em rodovias já pavimentadas.

PUBLICIDADE

Em resposta à pré-candidata ao governo do Amazonas pelo PL, Professora Maria do Carmo, Valdemar garantiu que a bancada federal e senadores do partido trabalharão unidos para reverter a decisão do presidente Lula. “Nossa futura governadora, vamos nos empenhar, nossa bancada federal e nossa bancada no Senado, para derrubar o veto do presidente Lula no caso da 319. Conte com todo o partido, conte com os nossos senadores, que vamos trabalhar juntos”, afirmou.

PUBLICIDADE

Ao lado do presidente estadual do PL no Amazonas, Alfredo Nascimento, Valdemar reforçou que a BR-319 é uma pauta estratégica para o estado. “Essa é uma pauta cara ao Amazonas e vamos usar toda nossa força e articulação para unir nossos parlamentares na defesa do nosso pleito. Não é a primeira vez que Lula engana o povo amazonense com a promessa de liberar o avanço da rodovia”, disse Alfredo Nascimento, que cumpre agenda em Brasília (DF).

Leia também: Omar Aziz manda indireta a Marina Silva ao apontar antipatriotas no governo Lula: “trabalha contra a população brasileira”

Maria do Carmo, que tem se posicionado firmemente contra o veto presidencial, criticou o que considera um “palanque eleitoreiro” em torno do asfaltamento da BR-319, sem que haja avanço concreto na recuperação da estrada. A pré-candidata também sugeriu a possibilidade de o governo estadual firmar convênio para realizar a obra, como ocorreu no passado com a BR-174, recapeada pelo então governador Amazonino Mendes, apesar de ser uma rodovia federal.

PUBLICIDADE

“Assim como tudo na vida, na política também é preciso união para concretizar sonhos, e a luta pela BR-319 é de todos nós”, declarou Maria do Carmo. Ela enfatizou a importância da mobilização coletiva e agradeceu o apoio do PL no Senado. “Aqui é onde começa o Brasil e a nossa gente merece muito mais do que se tem hoje. Vamos juntos! Nosso partido fica cada vez mais forte, quando todos trabalham pelo mesmo objetivo. Todos pela BR-319!”, completou.

A BR-319 é considerada estratégica não apenas para o transporte e a integração logística da região amazônica, mas também para o desenvolvimento econômico do Amazonas e a melhoria das condições de vida das populações locais. A articulação do PL demonstra a intenção de pressionar o governo federal e acelerar o andamento do projeto, mostrando que a recuperação da rodovia é uma prioridade para o partido e para os representantes do estado.

A mobilização envolve deputados e senadores do Amazonas e reforça a ideia de que a pavimentação da BR-319 será um tema central na agenda política local nos próximos meses, com foco na infraestrutura, desenvolvimento econômico e integração regional.