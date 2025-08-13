A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Em vídeo para Maria do Carmo, presidente nacional do PL garante apoio de senadores na derrubada do veto que impede a recuperação da BR-319

PL e lideranças amazonenses se mobilizam para derrubar veto de Lula e viabilizar pavimentação da BR-319, garantindo avanço da infraestrutura e desenvolvimento regional.

Por Natan AMPOST

13/08/2025 às 17:23

Ver resumo

Notícias do Amazonas – O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, anunciou nesta quarta-feira (13/08) que os senadores da sigla estarão alinhados ao Amazonas na luta para derrubar o veto presidencial que impede o avanço da pavimentação da BR-319, rodovia que conecta Manaus (AM) a Porto Velho (RO). O veto faz parte de uma medida que bloqueou 63 dispositivos do Projeto de Lei Geral do Licenciamento Ambiental, incluindo a autorização para dispensa de licenciamento ambiental em rodovias já pavimentadas.

PUBLICIDADE

Em resposta à pré-candidata ao governo do Amazonas pelo PL, Professora Maria do Carmo, Valdemar garantiu que a bancada federal e senadores do partido trabalharão unidos para reverter a decisão do presidente Lula. “Nossa futura governadora, vamos nos empenhar, nossa bancada federal e nossa bancada no Senado, para derrubar o veto do presidente Lula no caso da 319. Conte com todo o partido, conte com os nossos senadores, que vamos trabalhar juntos”, afirmou.

PUBLICIDADE

Ao lado do presidente estadual do PL no Amazonas, Alfredo Nascimento, Valdemar reforçou que a BR-319 é uma pauta estratégica para o estado. “Essa é uma pauta cara ao Amazonas e vamos usar toda nossa força e articulação para unir nossos parlamentares na defesa do nosso pleito. Não é a primeira vez que Lula engana o povo amazonense com a promessa de liberar o avanço da rodovia”, disse Alfredo Nascimento, que cumpre agenda em Brasília (DF).

Leia também: Omar Aziz manda indireta a Marina Silva ao apontar antipatriotas no governo Lula: “trabalha contra a população brasileira”

Maria do Carmo, que tem se posicionado firmemente contra o veto presidencial, criticou o que considera um “palanque eleitoreiro” em torno do asfaltamento da BR-319, sem que haja avanço concreto na recuperação da estrada. A pré-candidata também sugeriu a possibilidade de o governo estadual firmar convênio para realizar a obra, como ocorreu no passado com a BR-174, recapeada pelo então governador Amazonino Mendes, apesar de ser uma rodovia federal.

PUBLICIDADE

“Assim como tudo na vida, na política também é preciso união para concretizar sonhos, e a luta pela BR-319 é de todos nós”, declarou Maria do Carmo. Ela enfatizou a importância da mobilização coletiva e agradeceu o apoio do PL no Senado. “Aqui é onde começa o Brasil e a nossa gente merece muito mais do que se tem hoje. Vamos juntos! Nosso partido fica cada vez mais forte, quando todos trabalham pelo mesmo objetivo. Todos pela BR-319!”, completou.

A BR-319 é considerada estratégica não apenas para o transporte e a integração logística da região amazônica, mas também para o desenvolvimento econômico do Amazonas e a melhoria das condições de vida das populações locais. A articulação do PL demonstra a intenção de pressionar o governo federal e acelerar o andamento do projeto, mostrando que a recuperação da rodovia é uma prioridade para o partido e para os representantes do estado.

A mobilização envolve deputados e senadores do Amazonas e reforça a ideia de que a pavimentação da BR-319 será um tema central na agenda política local nos próximos meses, com foco na infraestrutura, desenvolvimento econômico e integração regional.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Manaus

David Almeida lança projeto “Centro Vivo” e amplia obras no Centro de Manaus

Prefeitura apresenta resultados da primeira etapa e anuncia novas ações para organização, segurança e revitalização da área central.

há 23 minutos

Amazonas

Wilson Lima defende COP30 na Amazônia e critica vetos de Lula à BR-319 em fórum de governadores

Na 17ª Reunião do Fórum Nacional de Governadores, em Belém, Wilson Lima defendeu apoio unificado à conferência e cobrou avanços em obras estratégicas.

há 30 minutos

Brasil

Brasil perde área maior que a Bolívia em vegetação nativa em 40 anos

Levantamento do MapBiomas revela que Amazônia e Cerrado lideram as perdas e aponta avanço de novas frentes como usinas solares na Caatinga.

há 46 minutos

Brasil

STF promove evento com influenciadores para “aproximar” a Corte da população e ampliar imagem positiva

O encontro, que não prevê pagamento de cachê pelo STF reunirá 26 influenciadores digitais.

há 51 minutos

Brasil

Carla Zambelli passa mal e Justiça italiana adia audiência

O encontro definiria se ela poderia aguardar em liberdade o processo de extradição ao Brasil.

há 1 hora