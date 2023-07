Em visita à fábrica no PIM, Governo do AM reforça o apoio a projetos de logística reversa

Em busca de ampliar a produção sustentável do Polo Industrial de Manaus (PIM), o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), visitou, nesta quarta-feira (19/07), a empresa Amera, localizada no Distrito Industrial, zona sul da capital. O secretário executivo da pasta, Gustavo Igrejas, reforçou o apoio a projetos de logística reversa, que trata do fluxo dos materiais, garantindo a destinação adequada dos produtos para evitar a poluição no meio ambiente.

Acompanhado da secretária executiva adjunta de Relações Institucionais (Seari), Tayana Rubim e do chefe do Departamento de Atração de Investimentos e Comércio Exterior (Daice), Sidnei Magalhães, Igrejas também destacou o interesse do Estado em fomentar empresas que auxiliem na preservação do meio ambiente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A Sedecti esteve hoje na fábrica da Amera, uma empresa que trabalha com reciclagem de pneus e tem um apelo ecológico muito grande. O governo do Amazonas sempre apoia este tipo de projeto, que cumpre a logística reversa. A empresa nos enche de orgulho por estar na Zona Franca de Manaus, gostaríamos inclusive de fomentar outras empresas do porte dela, que trabalham com a reciclagem, que elas se instalassem aqui”, diz Igrejas.

Inaugurada em maio deste ano, a Amera é especializada na produção de materiais 100% recicláveis e na logística reversa. A empresa desenvolveu uma tecnologia que transforma pneus descartados em pisos emborrachados ecológicos e sustentáveis. A diretora da fábrica, Sueli Cossuol, agradeceu a visita equipe nas instalações.

“É muito importante a gente sentir esse suporte. Nós que estamos começando precisamos desses ‘braços’ para conseguir consolidar a operação e ter sucesso a longo prazo, principalmente aumentar o nosso objetivo que é aumentar a nossa produção gradativamente”, explica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Logística Reversa

A Amera coleta os pneus descartados e faz a retirada do aço presente nos produtos. Após este procedimento, encaminha o material para a trituração e os transforma em pisos e materiais feitos da borracha reciclada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST