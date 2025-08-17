A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Embarcação naufraga em Maués e vítimas são resgatadas durante a madrugada; assista

Rozilmo Negreiros conseguiu pedir socorro por telefone antes do naufrágio; buscas mobilizaram bombeiros, GCIP e voluntários.

Por Beatriz Silveira

17/08/2025 às 07:05

Ver resumo

Notícias do Amazonas – O professor Rozilmo Lima Negreiros, morador da comunidade Igarapé do Gil, e um jovem comunitário viveram momentos de pânico na noite desta sexta-feira (15/8), quando a embarcação em que estavam naufragou durante um forte temporal no Rio Maués-Açu. Ambos foram encontrados com vida na madrugada deste sábado (16), após intensas buscas.

PUBLICIDADE

Segundo relatos da família, Rozilmo conseguiu telefonar para a esposa, Eva Gomes, por volta das 20h, informando que se encontrava próximo à região conhecida como Paraíso quando uma ventania atingiu a embarcação. Durante a ligação, Eva ouviu os gritos de socorro do marido e imediatamente acionou ajuda.

As primeiras tentativas de resgate foram realizadas por uma lancha da saúde, mas sem sucesso. Diante da gravidade, a prefeita de Maués, Macelly Veras, determinou a mobilização do Corpo de Bombeiros, da GCIP Maués, além de voluntários e familiares. A Prefeitura chegou a divulgar nota oficial pedindo colaboração da população e informando que todos os recursos estavam sendo empregados na operação de busca.

Leia também: Motoristas denunciam máfia dos flanelinhas durante show Tardezinha em Manaus

PUBLICIDADE

Após horas de apreensão, por volta das 2h30 da madrugada, os gritos das vítimas foram ouvidos na entrada da Boca do Laguinho. Rozilmo e o jovem foram encontrados presos entre galhos de árvores, visivelmente cansados, mas em bom estado de saúde. Eles perderam alguns pertences pessoais, porém não sofreram ferimentos graves.

O caso mobilizou a comunidade e reforçou a importância da rápida atuação de órgãos de segurança e voluntários em situações de emergência nas regiões ribeirinhas do Amazonas.

 

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Polícia

Homem que mutilou companheira em 2016 volta a ameaçá-la e é preso no Amazonas

Mulher já possuía medida protetiva desde 2016, quando foi agredida e teve parte da orelha arrancada.

há 25 minutos

Polícia

Veja vídeo: Homem é assassinado a facadas após discussão com desafeto no Amazonas

Vítima sofreu três facadas e o corpo só foi removido após chegada das autoridades.

há 1 hora

Amazonas

Jovem fica em estado grave após ser arremessada de moto no interior do Amazonas; assista

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente, que chocou moradores da região.

há 2 horas

Manaus

Vandalismo e furtos paralisam atividades esportivas no complexo Rei Pelé, em Manaus

A Prefeitura de Manaus está adotando medidas para reforçar a segurança.

há 2 horas

Brasil

Jurada de morte, traficante ‘Diaba Loira’ morreu no Rio após trair facção; entenda

Eweline Passos era conhecida pelo apelido de Diaba Loira e estava sendo procurada pela polícia desde julho deste ano.

há 4 horas