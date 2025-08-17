Embarcação naufraga em Maués e vítimas são resgatadas durante a madrugada; assista

Notícias do Amazonas – O professor Rozilmo Lima Negreiros, morador da comunidade Igarapé do Gil, e um jovem comunitário viveram momentos de pânico na noite desta sexta-feira (15/8), quando a embarcação em que estavam naufragou durante um forte temporal no Rio Maués-Açu. Ambos foram encontrados com vida na madrugada deste sábado (16), após intensas buscas.

Segundo relatos da família, Rozilmo conseguiu telefonar para a esposa, Eva Gomes, por volta das 20h, informando que se encontrava próximo à região conhecida como Paraíso quando uma ventania atingiu a embarcação. Durante a ligação, Eva ouviu os gritos de socorro do marido e imediatamente acionou ajuda.

As primeiras tentativas de resgate foram realizadas por uma lancha da saúde, mas sem sucesso. Diante da gravidade, a prefeita de Maués, Macelly Veras, determinou a mobilização do Corpo de Bombeiros, da GCIP Maués, além de voluntários e familiares. A Prefeitura chegou a divulgar nota oficial pedindo colaboração da população e informando que todos os recursos estavam sendo empregados na operação de busca.

Após horas de apreensão, por volta das 2h30 da madrugada, os gritos das vítimas foram ouvidos na entrada da Boca do Laguinho. Rozilmo e o jovem foram encontrados presos entre galhos de árvores, visivelmente cansados, mas em bom estado de saúde. Eles perderam alguns pertences pessoais, porém não sofreram ferimentos graves.

O caso mobilizou a comunidade e reforçou a importância da rápida atuação de órgãos de segurança e voluntários em situações de emergência nas regiões ribeirinhas do Amazonas.