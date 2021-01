Emenda indicada por Eduardo Braga garante mais de R$ 123 milhões para dez municípios do AM

Redação AM POST

Dez municípios da Região Metropolitana de Manaus (RMM) assinaram, nesta segunda-feira (04/01), contratos no valor global de R$ 123,5 milhões com a Caixa Econômica Federal (CEF) providenciados pelo senador Eduardo Braga (MDB/AM) no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Os recursos serão aplicados na requalificação do sistema viário urbano de Autazes, Careiro, Itacoatiara, Itapiranga, Manaquiri, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, e a implantação em Manacapuru do primeiro projeto de aterro sanitário do Amazonas.

Continua depois da Publicidade

A assinatura dos contratos aconteceu no auditório da sede da Caixa, na avenida Ramos Ferreira, no Centro, e atendeu todos os protocolos de segurança indicados pelas autoridades de saúde para o combate ao coronavírus. No local, todos os convidados tiveram que passar pelo procedimento de aferimento da pressão arterial e cumpriram as recomendações do uso de máscaras, álcool gel e distanciamento.

O evento contou com a participação do senador Eduardo Braga, superintendente executivo de Governo, Jardel Bentes e do gerente de Filial da Caixa, Hamilton Bandeira. Os prefeitos de Autazes, Andreson Cavalcante; do Careiro, Nathan Macena; de Itapiranga, Danise Lima; de Manacapuru, Beto D’Angelo; de Manaquiri, Jair Souto; de Novo Airão, Frederico Jr; de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes e de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa, também estiveram presentes.

O senador Eduardo disse que todo o volume dos recursos contratados com a Caixa vai garantir melhorias significativas para os dez municípios e citou como exemplo a implantação do primeiro projeto de aterro sanitário da Região Metropolitana em Manacapuru. “Esse vai ser um aterro sanitário modelo para o Estado, e vai gerar melhorias no sistema de saúde e no paisagismo da cidade”, disse Braga, que agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro do MDR, Rogério Marinho, por atender as demandas do Amazonas.

Continua depois da Publicidade

Mais ruas

O prefeito de Manacapuru, Beto D’Angelo, informou que, além do aterro sanitário, os recursos também serão aplicados em obras de pavimentação de ruas dos bairros Deus é Fiel, Dona Ely e Novo Horizonte. “Com essas obras vamos gerar benefícios para toda a população do município”, disse. Ele lembrou que no ano passado, com a ajuda do senador Eduardo, a prefeitura asfaltou 40 quilômetros de ruas e avenidas na cidade.

A maior parte dos recursos ─ mais de R$ 36,3 milhões ─ foi destinada para o município do Careiro. Segundo prefeito Nathan Macena, serão realizadas obras de pavimentação de ramais do Caapiranga, São João e Brasil, além de vias da comunidade do Purupuru, onde residem mais de 3 mil famílias. “Vamos levar melhorias para o nosso povo e contando sempre com a ajuda do senador Eduardo Braga”, disse Macena.

Continua depois da Publicidade

O prefeito lembrou que, no mês passado, Careiro também foi contemplado com dois convênios com o Instituto Nacional de Colonização Agrária (Incra), no valor de mais de R$ 6,779 milhões, também indicados pelo senador Eduardo. Nathan Macena disse que esse recurso será aplicado em obras de pavimentação dos Ramal do 14 e a vicinal do Panelão.

Em Autazes, segundo prefeito Andreson Cavalcante, o recurso de R$ 9,5 milhões será aplicado em pavimentação de vias dos bairros Jair Menezes, Cidade Nova II e a conclusão de obras de vias do bairro Gilberto Mestrinho. “Vamos também realizar a concretagem de vias das comunidades de Urucurituba e do Novo Mastro, e com isso dar uma requalificação no sistema viário do nosso município”, informou Cavalcante.