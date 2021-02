Emoção marca chegada de mais seis pacientes recuperados da Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A noite de terça-feira (09/02) e a madrugada desta quarta (10/02) foram marcadas pela emoção de seis pacientes recuperados da Covid-19 que retornaram a Manaus. Eles haviam sido transferidos para outros estados para continuar o tratamento contra o vírus, a partir de uma ação conjunta entre Governo do Amazonas e Governo Federal. O desembarque ocorreu no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, e uma equipe do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), em parceria com a Casa Militar, disponibilizou o transporte dos pacientes para seus respectivos domicílios.

Desse total de seis pacientes, três foram tratados em Belém (PA), dois em Natal (RN) e um em São Luís (MA). Entre os recuperados no Pará está Gabriele Dariana Marinho, de 35 anos, do município de Tefé. Emocionada, ela destacou que a transferência é uma excelente oportunidade de cura e que foi muito bem cuidada.

“O hospital deu todo o suporte que nós precisávamos. A todo momento tínhamos técnicos cuidando da nossa saúde e nunca nos deixavam a sós. Quem tiver a chance de fazer essa transferência, o faça. Vale muito a pena você voltar para a família e com vida”, falou.

Quem também venceu a Covid-19 foi Elisangela Correa Martins. Ela foi recebida pela família e contou da importância dessa transferência. “Eu tive 89% do pulmão comprometido e aceitei viajar. Essa transferência significa a vida de novo para mim. Graças a Deus eu decidi ir, deixei meu filho de 1 ano aqui, mas voltei com vida e sou muito grata. Gratidão a Deus”.

Outra recuperada da Covid-19 é Jéssica Oliveira, 28, que recebeu flores do marido na chegada. Com alegria nos olhos, ela agradeceu a todos que ajudaram na sua recuperação.

“Foi muito difícil aceitar a transferência, mas eu tive uma segunda chance de vida em Natal. Quero agradecer a todos da direção do hospital, onde tivemos uma atenção integral com médicos e técnicos nos atendendo superbem. Obrigada a todos”.

Transferidos – A ação de transferência de pacientes teve início no dia 15 de janeiro, e o Amazonas já contabiliza 529 pessoas que foram passar por tratamento contra a Covid-19 em outros estados. A contar com os seis recém-chegados, chega a 186 o número de pacientes que venceram o vírus e retornaram ao estado, sendo 180 da capital, Manaus, e outros seis de municípios do interior.

