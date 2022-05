Empreendedoras de Maués são contempladas com financiamentos do ‘Crédito Rosa’ que variam de R$ 500 a R$ 21 mil

Redação AM POST

Durante a edição do programa Governo Presente no município de Maués, a 276 quilômetros de Manaus, na segunda-feira (23/05), 14 empreendedoras da região foram contempladas com a linha de financiamento ‘Crédito Rosa’, lançada pelo governador Wilson Lima no início deste ano. O programa é destinado a mulheres que empreendem e atuam no mercado de trabalho, mas que tiveram suas atividades afetadas pela pandemia da Covid-19.

Continua depois da Publicidade

O ‘Crédito Rosa’ é uma linha de financiamento aberta pela Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) e conta com a parceria da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), responsável pelos atendimentos no município de Maués.

Ao todo, foram realizadas 294 orientações para mulheres interessadas no crédito e 33 propostas, totalizando 327 atendimentos. Desse total, 14 empreendedoras foram contempladas com os financiamentos, que variam de R$ 500 a R$ 21 mil, de acordo com a análise de crédito da solicitante.

Uma das beneficiadas foi Tamilly Vitória Farias, de 20 anos, que recebeu o valor de R$5 mil para fomentar as atividades do salão de beleza que pretende abrir. “Ampliar meu pequeno estúdio que eu quero construir, comprar meus materiais que tá faltando muita coisa, e eu preciso desse dinheiro para ampliar. Essa é a primeira vez que eu vou receber esse Crédito Rosa. Vai dar para eu construir um salãozinho para mim, se Deus quiser.”, ressaltou a empreendedora.

Continua depois da Publicidade

Com o financiamento, as empreendedoras têm a possibilidade de financiar as principais despesas operacionais necessárias para a implantação, manutenção, ampliação e modernização da atividade produtiva. O ‘Crédito Rosa’ também auxilia na aquisição de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios para as empreendedoras.

Mais informações podem ser obtidas no site oficial da Afeam, no link: https://www.afeam.am.gov.br/credito-amazonas-credito-rosa/#!/.