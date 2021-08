Empresa de vereador de Manaus vai receber R$ 149 mil da prefeitura de Uarini

Redação AM POST*

A empresa JM DE AS PERERIRA E CIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 84.105.618/0001-06, que tem como um dos donos o vereador de Manaus, Allan Campêlo (PSC), teve contrato renovado com a prefeitura de Uarini e vai faturar R$ 149.544,00 dos cofres públicos para realizar serviços de saúde ambiental no município.

cque mostra que o contrato tem vigência de cinco meses e deve encerrar em dezembro. Vale destacar o contrato iniciado em 22 de julho do ano passado foi renovado em fevereiro e abril de 2021 também pelo valor de R$ 149,5 mil, e por mais quatro meses.

Se for somado, a empresa do vereador Allan já faturou R$ 299.088,00. E com mais esta nova prorrogação contratual, o valor sobre para R$ 448.632,00.

De acordo com o site da Receita Federal, os donos do estabelecimento são o vereador Allan Campelo da Silva e sua esposa Juliana Meiry de Sa Pereira. A empresa fica localizada no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus, tem capital social de R$ 300 mil e trabalha com “representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria”.

A empresa do parlamentar também possui 48 atividades secundárias, que variam entre confecção de roupas profissionais, pintura de pistas, terraplanagem, obras de alvenaria, comércio de produtos de higiene, produtos alimentícios, limpeza em prédios, aluguel de veículos, entre outros.

Resposta

Procurada, a assessoria do vereador Allan Campêlo enviou uma nota explicando que o contrato principal foi firmado no começo de 2020, período anterior ao das eleições municipais. Foi informado, ainda, que o vereador não tem mais participação direta na firma e, inclusive, já pediu afastamento.

Leia a nota do vereador Allan

A empresa JM de AS Pereira e Cia Ltda. – ME., da qual o psicólogo Allan é sócio junto a sua esposa, participou do processo licitatório no começo de 2020 e venceu, tudo dentro da legalidade. Ressaltando que a licitação se deu no começo de 2020, bem antes das eleições. Atualmente, Allan não participa diretamente da empresa, inclusive já solicitou o seu afastamento definitivo, pois tem se dedicado exclusivamente ao mandato de vereador em Manaus, cargo para o qual foi eleito em outubro do ano passado e assumiu em 2021.

O serviço contratado, cuja Ordem de Serviço foi assinada em 21 de fevereiro de 2020, é para prestação de “serviços de implementação na Educação em Saúde Ambiental em Uarini/AM, como estratégia de enfrentamento ao vetor transmissor de dengue, zika e chicungunya”. Trata-se de uma grande ação de conscientização socioambiental, com palestras, gincanas, concursos culturais, exposições, capacitações e atividades em grupo realizadas em escolas da rede municipal.

Continua depois da Publicidade

O projeto envolve diretamente os alunos das escolas municipais. A empresa começou a realizar as etapas iniciais do projeto, mas em razão da pandemia as atividades foram paralisadas para evitar o contágio da Covid-19. A expectativa é que as ações recomecem tão logo as aulas sejam retomadas, conforme calendário estabelecido pelo município.