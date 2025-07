Empresa investigada pela PF já recebeu quase R$ 12 milhões em contratos da Prefeitura de Tabatinga

Notícias do Amazonas – Mesmo com um histórico de investigação por suspeitas de corrupção, a empresa TMN Engenharia EIRELI já firmou contratos que somam R$ 11.837.939,55 com a Prefeitura de Tabatinga (AM) somente nos primeiros seis meses de 2025. O proprietário da empresa, Thiago Moreno Nunes, foi um dos alvos da Operação Magüta, deflagrada pela Polícia Federal em 2021 para apurar desvios de recursos destinados à educação durante a gestão do ex-prefeito Saul Bermeguy.

De acordo com as investigações da PF, a operação revelou um esquema de fraudes em licitações para construção de escolas e creches, com indícios dos crimes de organização criminosa, desvio de recursos públicos, peculato, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e fraude em licitação. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Apesar das suspeitas, a TMN Engenharia continuou a celebrar contratos com a administração pública. Apenas em 2025, a empresa assinou três contratos de valores elevados com a Prefeitura de Tabatinga — todos com reajustes significativos, o que levanta questionamentos sobre a lisura e a fiscalização desses processos.

Confira os contratos:

Contrato nº 001/2024 Objeto: Construção de ginásio coberto em Tabatinga Valor original: R$ 4.392.448,79 Valor acrescido: R$ 1.097.633,56 Total: R$ 5.490.082,35

Contrato nº 039/2024 Objeto: Reforma da Escola Municipal Indígena Ewaré Mowatcha e da quadra coberta com vestiário no distrito de Belém do Solimões Valor original: R$ 993.875,69 Valor acrescido: R$ 353.389,36 Total: R$ 1.347.265,05

Contrato nº 010/2024 Objeto: Construção da segunda etapa do Complexo Administrativo de Tabatinga Valor original: R$ 4.445.925,90 Valor acrescido: R$ 554.666,25 Total: R$ 5.000.592,15



A soma dos três contratos ultrapassa R$ 11,8 milhões, em um contexto que gera preocupação sobre a persistência de vínculos entre o poder público e empresas envolvidas em escândalos anteriores de corrupção.

Outro lado

A reportagem acionou tanto a prefeitura de Tabatinga, quanto a empresa citada nas investigações para um posicionamento em torno do assunto. Até o fechamento desta matéria não tivemos retorno. O espaço permanece aberto.