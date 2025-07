Empresa israelense anuncia fábrica de equipamentos médicos automatizados na Zona Franca de Manaus

Notícias do Amazonas – A Zona Franca de Manaus ganhará um novo reforço no setor tecnológico e de saúde com a chegada da empresa israelense RescueD SE, que anunciou a implantação de uma fábrica de equipamentos médicos automatizados no Polo Industrial de Manaus (PIM). O anúncio foi feito nesta terça-feira (29/07) durante visita do CEO da empresa, Eric Ben-Mayor, à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), acompanhado da diretora da GBR Componentes, Rebecca Garcia.

A nova unidade será focada na produção de dispositivos com tecnologia de automação hospitalar, voltados principalmente à redução de erros de medicação e desperdícios em procedimentos clínicos. Entre os principais produtos da linha está um laser odontológico já presente em mais de 60 países.

“Estamos trazendo para Manaus um equipamento automatizado que representa um avanço concreto na segurança do paciente e na eficiência hospitalar. Já temos uma unidade em São Paulo e queremos expandir a produção aqui na Zona Franca de Manaus”, afirmou Ben-Mayor.

A empresa já iniciou os trâmites para estabelecer o Processo Produtivo Básico (PPB) junto à Suframa, com suporte técnico da GBR Componentes. Segundo Rebecca Garcia, as consultorias técnicas estão sendo conduzidas em parceria com o órgão federal para viabilizar a instalação dentro dos padrões regulatórios exigidos pela legislação brasileira.

Durante o encontro, o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, reforçou o apoio institucional ao projeto e destacou o interesse estratégico na diversificação industrial da ZFM. “A Zona Franca de Manaus tem total interesse na atração de empresas do setor médico-hospitalar. É um segmento que agrega alto valor tecnológico à nossa matriz industrial”, afirmou.

O projeto será submetido ao Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) e, simultaneamente, passará pelos ajustes técnicos finais para apreciação no Conselho de Administração da Suframa (CAS), com expectativa de análise em até duas reuniões ordinárias.

A chegada da RescueD SE reforça a vocação da Zona Franca de Manaus como polo de inovação tecnológica aplicada à saúde e abre novas perspectivas para o desenvolvimento de produtos de alta complexidade no estado do Amazonas.