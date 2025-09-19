Empresa que já recebeu milhões da prefeitura de Itacoatiara é beneficiada com novos contratos

Notícias do Amazonas – A Prefeitura de Itacoatiara (a 270 quilômetros de Manaus), sob a gestão do prefeito Mário Jorge Bouez Abrahim (Republicanos), homologou cinco contratos emergenciais com a mesma empresa, a Distribuidora Menezes Ltda. (conhecido como DM Supermercados), que somam R$ 624.810,76. Os documentos foram publicados na edição desta sexta-feira, 19, do Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM-AM).

As contratações foram realizadas com dispensa de licitação, tendo como base o decreto municipal que declarou situação de emergência em razão das inundações de 2025. A distribuidora é a mesma que já recebeu R$ 3,4 milhões em um único contrato em 2024 e mais R$ 640 mil em outro, também sem licitação, em 2023.

PUBLICIDADE

Leia mais: Prefeito de Itacoatiara, Mário Abrahim, é notificado pelo MP-AM por suposto sobrepreço em pregão de R$ 13 milhões

Os contratos

De acordo com os extratos publicados, todos assinados com a data de 16 de setembro, os cinco contratos têm como objeto a aquisição de itens emergenciais para famílias afetadas pela cheia:

PUBLICIDADE

Rede Individual – R$ 121.024,00 (Dispensa nº 005/2025);

Kit Dormitório – R$ 121.000,00 (Dispensa nº 006/2025);

Kit de Higiene Pessoal – R$ 68.077,36 (Dispensa nº 007/2025);

Kits de Limpeza – R$ 74.660,60 (Dispensa nº 008/2025);

Cestas Básicas – R$ 240.048,80 (Dispensa nº 009/2025).

Veja os documentos:

Emergência e questionamentos

O decreto municipal nº 377/2025, de 30 de maio, declarou a situação emergencial em Itacoatiara por 180 dias, o que abriu caminho para contratações diretas. Além disso, a portaria nº 2236/2025, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, também reconheceu os impactos da cheia no município.

PUBLICIDADE

Apesar da justificativa legal, o fato de todos os contratos terem sido firmados com a mesma empresa pode levantar questionamentos sobre a concentração de fornecimentos em um único fornecedor, especialmente em processos emergenciais que dispensam a concorrência pública.

A empresa

A Distribuidora Menezes Ltda, que tem nome fantasia de DM Supermercados, é uma empresa cuja filial está localizada na avenida Nossa Senhora do Rosário, no bairro Jauary, em Itacoatiara. A empresa tem como atividade econômica principal o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, sendo um dos maiores do segmento no município.

PUBLICIDADE

Fundado em 2013, o Supermercado tem CNPJ de nº 84.112.846/0004-56, mas não registra nome de sócios no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

Contratos

Estes não foram os primeiros contratos firmados pela prefeitura com a empresa. Em fevereiro de 2024, a empresa foi contratada pela gestão Mário Abrahim por R$ 3,4 milhões em contrato com vigência de 12 meses. O objeto foi o fornecimento de gêneros alimentícios para a alimentação escolar.

Em 2023, segundo despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU), o prefeito contratou a Distribuidora Menezes por R$ 640 mil para compra de garrafões de água mineral de 20 litros, sem licitação. Confira:

Outro lado

O AM POST entrou em contato com a Prefeitura de Itacoatiara e solicitou um posicionamento sobre as contratações da mesma empresa. A reportagem também pediu esclarecimentos da Distribuidora Menezes.

Veja os contratos na íntegra:

Contratos DM Supermercado em Itacoatiara