Empresário de Manaus recebe PF a tiros e se esconde em consulado, diz site

Redação AM POST

Agentes da Polícia Federal foram recebidos a tiros pelo empresário Nilton Lins, que é um dos alvos da quarta fase da Operação Sangria, da Polícia Federal (PF), deflagrada nesta quarta-feira (2) em Manaus. A informação é do site O Antagonista.

De acordo com o site, o empresário está abrigado no Consulado da Suécia em Manaus e é alvo de mandado de prisão. Isso porque Gisélle Lins, irmã do empresário Nilton Lins, é a cônsul honorária da Suécia no Amazonas. A sede do consulado fica no complexo Nilton Lins, que fica na Avenida Nilton Lins e é onde se escondeu o empresário Nilton Lins depois de atirar contra a PF.

Serão cumpridos 25 mandados judiciais, que foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo 19 mandados de busca e apreensão e 06 de prisão temporária em Manaus e Porto Alegre (RS), além de sequestro de bens e valores, que, somados, alcançam a quantia de R$ 22.837.552,24.

A Polícia Federal está investigando fatos relacionados a possíveis práticas de crimes, como pertencimento a organização criminosa, fraude a licitação e desvio de recursos públicos.