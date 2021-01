Empresário e esposa aparecem em lista de vacinados contra Covid em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Após a divulgação da lista de profissionais de saúde vacinados contra a Covid-19 nesta quinta-feira, 21, pela Prefeitura de Manaus, verificou-se o nome dos empresários Bento Martins de Souza, e Jane Soares Pereira, esposa dele.

Continua depois da Publicidade

Bento Martins presta serviço de fornecimento de refeições no Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Sul, local onde ele e a mulher receberam as vacinas, de acordo com a lista parcial de vacinados.

Na lista de vacinação, os dois empresários aparecem no grupo prioritário “trabalhador de saúde” mas no grupo de atendimento. Porém nenhum dos dois trabalham diretamente no hospital em que foram vacinados e nem se encaixam nos grupos de risco definidos pelo Ministério da Saúde para receber as doses da vacina neste primeiro momento da vacinação.

Desde que foi iniciada a vacinação contra covid no Amazonas tem surgido denúncias de pessoas que não atuam na linha de frente de combate à pandemia e foram vacinadas na fase destinada prioritariamente a profissionais de saúde e índios aldeados.

Continua depois da Publicidade

*Com informações do Amazonas Atual