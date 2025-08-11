Empresário é preso por vender produtos vencidos e adulterados em Borba

Notícias do Amazonas – Na manhã desta segunda-feira (11), o empresário Otílio Tadeu Linhares Júnior, proprietário de um mercado em Borba, município a 151 quilômetros de Manaus, foi preso pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por comandar um esquema criminoso contra consumidores.

As investigações, conduzidas pela 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Borba, revelaram práticas ilegais que colocavam em risco a saúde pública e enganavam clientes. Entre as irregularidades estavam a venda de produtos vencidos e adulterados, além do armazenamento ilegal de munições no estabelecimento.

Durante a operação, foram apreendidos diversos produtos com validade adulterada, além de munições de calibres variados, chumbo, pólvora e cartuchos calibre 12.

O esquema incluía manipulação de prazos de validade, com recolocação de itens vencidos nas gôndolas; adulteração de carnes por meio do uso de sal para disfarçar odor e reembalagem com a marca do mercado; e reaproveitamento de alimentos, como peneiração de arroz e lavagem de macarrão para remover fungos antes da venda.

De acordo com o delegado Jorge Arcanjo, titular da 74ª DIP, a mãe do empresário também estava envolvida, orientando funcionários a adicionar produtos não solicitados nas notas fiscais, fazendo com que clientes pagassem por itens que não receberam. Quando o valor chegava a cerca de R$ 50, os produtos eram descartados sem prejuízo para o mercado.

Otílio foi preso em flagrante por crimes contra a saúde pública e responderá por estelionato, coação moral, organização criminosa, lavagem de dinheiro e constrangimento ilegal. O mercado foi interditado, e os produtos apreendidos serão destruídos. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos.

A PC-AM reforça a importância da denúncia da população para combater crimes que ameaçam a saúde pública.