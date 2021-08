Empresas do PIM voltam a contratar e aumentam o faturamento em 2021, divulga deputado Pablo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Polo Industrial de Manaus (PIM) alcançou nos primeiros cinco meses de 2021 o faturamento de R$ 60,9 bilhões. O volume de negócios é 11,2% maior que o registrado no ano passado e prova que os efeitos da pandemia na economia do Amazonas já ficaram para trás.

Continua depois da Publicidade

Os números do crescimento do Polo Industrial de Manaus foram comemorados pelo deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo (PSL), que usou as redes sociais para divulgar a melhoria no faturamento do Polo Industrial.

O deputado destacou também o crescimento do número de empregos em comparação ao ano passado. Segundo Pablo, que usou dados da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), as vagas de emprego cresceram 11,12%. “Estamos criando novas vagas para nosso povo. Com mais empregos, garantimos dignidade às famílias que passaram pela crise provocada pela pandemia”, destacou o deputado.

Os dados avaliam 26 subsetores ligados à exportação, geração de empregos, faturamento das empresas e pagamento de impostos, entre outros. “Esses números provam a importância da Zona Franca de Manaus e seu papel para o desenvolvimento do Brasil”, afirmou Pablo.

Continua depois da Publicidade

“A Zona Franca não é apenas da região norte do País, como muitos gostam de propagar. Fazemos tudo isso preservando a floresta e garantindo que novos investimentos sejam feitos, sobretudo no Amazonas”, acrescentou o deputado.

Nos cinco primeiros meses do ano, as exportações da ZFM somaram mais de R$ 1 bilhão, o que prova que o ritmo da produção voltou ao normal.

O Polo Industrial de Manaus (PIM) alcançou nos primeiros cinco meses de 2021 o faturamento de R$ 60,9 bilhões. O volume de negócios é 11,2% maior que o registrado no ano passado e prova que os efeitos da pandemia na economia do Amazonas já ficaram para trás.

Continua depois da Publicidade

Os números do crescimento do Polo Industrial de Manaus foram comemorados pelo deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo (PSL), que usou as redes sociais para divulgar a melhoria no faturamento do Polo Industrial.

O deputado destacou também o crescimento do número de empregos em comparação ao ano passado. Segundo Pablo, que usou dados da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), as vagas de emprego cresceram 11,12%. “Estamos criando novas vagas para nosso povo. Com mais empregos, garantimos dignidade às famílias que passaram pela crise provocada pela pandemia”, destacou o deputado.

Continua depois da Publicidade

Os dados avaliam 26 subsetores ligados à exportação, geração de empregos, faturamento das empresas e pagamento de impostos, entre outros. “Esses números provam a importância da Zona Franca de Manaus e seu papel para o desenvolvimento do Brasil”, afirmou Pablo.

“A Zona Franca não é apenas da região norte do País, como muitos gostam de propagar. Fazemos tudo isso preservando a floresta e garantindo que novos investimentos sejam feitos, sobretudo no Amazonas”, acrescentou o deputado.

Nos cinco primeiros meses do ano, as exportações da ZFM somaram mais de R$ 1 bilhão, o que prova que o ritmo da produção voltou ao normal.