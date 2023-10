Empresas ligadas ao deputado Saullo Vianna tem contratos milionários com órgãos públicos

Notícias do Amazonas – A empresa P1 Construtora Ltda, que pertencer ao empresário Julie Rodrigo Porto da Silva, ligado ao deputado federal Saullo Vianna, possui contrato de mais de R$9 milhões com a Prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para realizar serviços de pintura de prédios e restauração de gradis.

Segundo informações do extrato publicado em Diário Oficial da prefeitura, o contrato foi renovado em setembro deste ano e vai durar por 12 meses. A empresa vai desembolsar R$9.063.468,00 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com dados do site da Receita Federal, a P1 Construtora Ltda, está sediada em Manaus, foi aberta em 2014, tem CNPJ 20.755.228/0001-07 e possui como atividade econômica principal outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente. Ela pertence a Julie Rodrigo Porto da Silva, e tem capital social de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais).

SVX Serviços

Julie Rodrigo é um velho conhecido do deputado federal e também dono da empresa Porto Serviços Profissionais, Construções e Manutenção Ltda, de CNPJ 13.183.508/0001-14, originalmente chamada de SVX Serviços Profissionais, Construções e Transporte Ltda ME mas que sofreu três alterações de nomes.

Antes de se tornar Porto Serviços, ela já havia sido conhecida como Amsterdam Serviços Profissionais de Limpeza, Conservação e Construções Ltda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essa empresa firmou contratos com o Governo do Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado da Educação e Desporto (Seduc), e recebeu uma quantia impressionante de mais de R$ 22,1 milhões no ano de 2020, de acordo com registros do Portal da Transparência.

Até 2018 a empresa se chamava SVX Serviços Profissionais, Construções e Transporte Ltda e tinha no quadro de sócios Célia Maria Velame Vianna, que é mãe de Saullo Vianna.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo documento do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Saullo Vianna atuava como representante da empresa. Na época, a SVX Serviços Profissionais, Construções e Transporte Ltda realizava licitações para serviços diversos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também em 2018, no governo de Amazonino Mendes, a SVX Serviços Profissionais ganhou R$ 33 milhões do Governo do Estado. Após isto, houve uma transformação no nome para Porto Serviços Profissionais, Construções e Manutenção Ltda.

Segundo dados da Receita Federal atualmente a empresa possui como donos Julie Rodrigo e Paulo Sampaio Silva. Seu capital social é de R$1.858.147,00 (Hum milhão, oitocentos e cinquenta e oito mil e cento e quarenta e sete reais).

Alvo da PF

Em novembro de 2020, o então deputado estadual Saullo Vianna (PTB) foi alvo da Operação Ponto de Parada da Polícia Federal, feita para desarticular um esquema de desvio de recursos do Programa Nacional de Transporte Escolar e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) no município de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros da capital).

Segundo as investigações da Polícia Federal, no ano de 2017, duas empresas concorreram a uma licitação promovida pela Prefeitura de Presidente Figueiredo para o fornecimento de transporte escolar. No entanto, uma das empresas acabou “cobrindo” a proposta da concorrente, com o intuito de dar uma aparência de legitimidade à concorrência.

A empresa RAV Construções e Transportes foi subcontratada para prestar os serviços de transporte escolar e recebeu uma quantia significativa de recursos públicos, totalizando R$12.989.072,99. No entanto, indícios apontam para um superfaturamento de aproximadamente R$3,9 milhões, correspondendo a verbas federais destinadas ao transporte escolar.

Além disso, as investigações revelaram outro tipo de superfaturamento no valor de R$1.865.091,81 para a aquisição de combustível. Nesse caso, os recursos utilizados foram oriundos do orçamento ordinário do município.

Operação Cachoeira Limpa

A Operação Cachoeira Limpa foi uma ação realizada em fevereiro de 2021 pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM) em conjunto com a Polícia Civil. O principal objetivo era investigar possíveis crimes cometidos por Saullo Vianna e outras autoridades públicas durante o período em que Romeiro José Costeira Mendonça foi prefeito de Presidente Figueiredo, entre os anos de 2017 e 2020.

Segundo o Ministério Público, o grupo era suspeito de fraudar processos de licitação. Eles teriam causado um prejuízo de R$ 23 milhões aos cofres públicos do município de Presidente Figueiredo durante gestão que se encerrou em dezembro do ano passado.

Ainda de acordo com o MP, para dissimular o desvio do dinheiro público, os integrantes da organização abriam pessoas jurídicas em Manaus em nome de laranjas, controladas pelo deputado Saullo Vianna. Na época, Vianna era cunhado do então vice-prefeito Mário Abrahão.

Resposta

A reportagem do Portal AM POST procurou o deputado federal Saullo Vianna, por meio de sua assessoria de comunicação, e pediu um posicionamento dele tanto sobre a ligação com as empresas quanto sobre as operações mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.

Redação AM POST*