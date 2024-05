Empresas podem receber até R$ 60 mil em benefícios da campanha ‘Faça a Conta. Use GNV!

Empresas também podem ser beneficiadas pela campanha ‘Faça a Conta. Use GNV!’. Os participantes dessa modalidade (pessoa jurídica) podem submeter a inscrição com o limite de até 15 carros convertidos e com isso, receber até R$ 60 mil.

A campanha é uma realização do Governo do Estado, por meio da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás). Tem por objetivo incentivar o aumento da frota de veículos a gás natural veicular (GNV) no estado, por meio da concessão do benefício de R$ 4 mil por cada carro convertido. Essa ação é voltada ao público em geral, compreendendo pessoas físicas e jurídicas.

Interessados em participar da campanha devem realizar todo o processo de conversão do carro com kit GNV e legalização da mudança de característica do veículo.

Essas etapas abrangem solicitação de autorização para a conversão do veículo junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM); instalar o kit GNV em oficina credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro); fazer a inspeção do veículo em instituição técnica licenciada; realizar a vistoria em empresa credenciada e atualizar o documento no Detran-AM.

Após isso, devem reunir a documentação, de acordo com o solicitado no regulamento, disponível em gnv.cigas-am.com.br, fazer a inscrição neste mesmo endereço eletrônico e aguardar a análise da Companhia. Os participantes devem anexar a documentação, que pode abranger processos de conversão de no máximo 15 carros, em uma única inscrição.

Para orientações sobre a campanha, a Cigás disponibiliza canal de atendimento por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp (98420-7876), no horário comercial das 8h às 17h.

Vantagens do GNV

De acordo com o diretor técnico-comercial da Cigás, Clovis Correia Junior, investir na conversão de automóveis para uso de GNV tem representando vantagem desde o início da comercialização do combustível localmente, em razão do menor preço do gás natural veicular quando comparado ao da gasolina e do etanol.

Atualmente, a diferença de preço é superior a 30%, considerando estudo da Cigás, a partir da análise das variáveis preço e autonomia, baseado na pesquisa “Levantamento de preços e margens de comercialização de combustíveis”, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), de 21 a 27 de abril deste ano.

Além disso, com um litro de gasolina, o carro pode se deslocar por 10 quilômetros, e com a mesma quantidade de etanol, até sete quilômetros. Enquanto que, com um metro cúbico de gás natural veicular, é possível rodar até 11 quilômetros. Outra vantagem é que os proprietários de veículos passam a contar com uma opção adicional de combustível no carro. O gás natural veicular também prolonga a vida útil do veículo por não produzir impurezas no motor, sendo este um benefício adicional.