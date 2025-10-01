Empurrador de balsas pega fogo e homem sofre queimaduras no Amazonas; veja vídeo

Notícias do Amazonas – Um homem não identificado sofreu queimaduras após um empurrador de balsas pegar fogo, na manhã desta quarta-feira (1º), nas proximidades do município de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus). As circunstâncias do incêndio ainda não foram esclarecidas e não há, até o momento, atualização oficial sobre o estado de saúde da vítima.

PUBLICIDADE

Vídeos compartilhados em aplicativos de mensagem registram o avanço das chamas sobre a embarcação. Nas imagens, é possível ver pessoas tentando conter o fogo enquanto a estrutura é consumida rapidamente. A intensidade do incêndio dificultou as ações, e o cenário é de grande destruição no casco do empurrador.

Em outra gravação, o homem aparece andando sobre a embarcação com queimaduras aparentes. Na sequência, partes de sua pele se desprendem do corpo, evidenciando a gravidade das lesões. Não há, no entanto, informações sobre como ele foi retirado do local nem para qual serviço de saúde teria sido encaminhado.

PUBLICIDADE

Leia também: Menino de 14 anos é dopado e estuprado por homem que conheceu em jogo de Free Fire no Amazonas

Autoridades e equipes responsáveis pela navegação na região ainda não divulgaram detalhes sobre possíveis causas do sinistro. Também não há confirmação sobre a presença de outras pessoas a bordo no momento do incêndio, tampouco sobre eventuais danos ambientais ou interdições na rota fluvial.

A expectativa é de que novas informações sejam divulgadas à medida que o caso avance e os registros em vídeo sejam analisados. Enquanto isso, moradores e ribeirinhos da área seguem atentos a atualizações sobre o episódio, que repercutiu rapidamente nas redes de mensagens pela dramaticidade das cenas.