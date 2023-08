Pagamento do Auxílio a Permissionários em Manaus é Iniciado. Saiba mais lendo a matéria.

O prazo para a entrega da documentação da segunda chamada dos contemplados na 6ª e 7ª fase do primeiro ciclo do projeto “CNH Social” encerra, nesta sexta-feira (11/08). Moradores da capital devem fazer o agendamento no site Detran Digital (digitaldetrancidadao.am.gov.br) e comparecer na sede do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), localizada na avenida Mário Ypiranga, 2.884, bairro Parque Dez, zona centro-sul, na data e hora marcados.

No interior, os agendamentos e as entregas das documentações deverão ser realizados de forma presencial, das 8h às 14h, nos Postos de Atendimento Descentralizados (PAD), do Detran-AM, e nas autoescolas credenciadas em cada município.

Os documentos a serem apresentados são: RG (original e cópia), CPF (original e cópia), comprovante de residência referente aos últimos três meses (original e cópia), título de eleitor (original e cópia), comprovante de quitação eleitoral (obtido no site www.tre-am.jus.br), comprovante de renda (original e cópia), duas fotos 3×4 (exceto para os municípios de Parintins, Humaitá, Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara, Presidente Figueiredo e Tefé, pois esses já possuem captura de imagem) e declaração de hipossuficiência econômica.

Para as pessoas que realizaram a inscrição e ainda não sabem se foram selecionadas, basta acessar o site do programa “Detran Cidadão” (www.detrancidadao.am.gov.br) e verificar o nome na lista disponibilizada.

