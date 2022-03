Enem 2021: estudante da rede estadual de Tefé conquista 920 pontos na redação

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A determinação para alcançar o sonho de cursar Ciências Contábeis foi o que estimulou o estudante Rhuan Souza Neves, de 19 anos, a conseguir 920 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Egresso da Escola Estadual Deputado Armando de Souza Mendes, no município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), ele agora vai estudar em uma universidade na capital, com bolsa de estudos.

Continua depois da Publicidade

O ex-aluno da Secretaria de Estado de Educação e Desporto conta que se preparou com os conteúdos do “Aula em Casa”, “Acerta + Enem” e com os materiais indicados pelos professores, além de reforços e aulões na escola. Para ele, o incentivo foi primordial para manter o foco nos assuntos recorrentes nos vestibulares.

“Com o apoio e auxílio da escola, com as aulas e o material disponibilizado, pude focar e fazer os simulados bem mais preparado. Eu treinava a redação todo final de semana com diferentes temas. Ver o resultado disso, o quanto consegui me destacar, é maravilhoso”, conta Rhuan.

O gestor da escola, Raimundo Medeiros, acredita que a estrutura pedagógica, o auxílio e incentivo no ensino foram essenciais para o bom rendimento do estudante. Ele diz que seguirá com essa dinâmica na escola e quer incentivar mais estudantes.

Continua depois da Publicidade

“A escola busca, por meio de diversas ações, despertar o desejo pela leitura, reforçando os estudos e o foco para uma boa escrita e embasamento crítico. Além de ser uma fonte de aprendizagem, temos o princípio de auxiliar o estudante como sujeito de sua própria vida”, frisa Medeiros.

O jovem, que sempre foi interessado e dedicado na disciplina de Língua Portuguesa, realizou a redação com o tema “Invisibilidade e registro civil” de forma crítica e objetiva, conforme a própria avaliação. Agora ele está se preparando para ingressar em uma universidade na capital, onde poderá concorrer a uma vaga por meio da nota do Enem.

Continua depois da Publicidade

‘Acerta + Enem’ – Disponibilizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação e Desporto, o material é voltado ao auxílio e preparação para a prova nacional, com exercícios e conteúdos especializados. Os livros deram a base de estudo para os estudantes durante a pandemia da Covid-19.

‘Aula em Casa’ – Os conteúdos do “Aula em Casa” vão ao ar todos os dias, pelo aplicativo, pela plataforma Saber+ e canal no YouTube, além dos canais 20.2, 20.3 e 20.4 da TV Tiradentes e 2.2, 2.3 e 2.4, na TV Encontro das Águas. Os conteúdos são voltados para atender a grade curricular definida pelo Ministério da Educação, e os estudantes contam ainda com aulas por aplicativos de reuniões com os professores para tirar dúvidas

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa