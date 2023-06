Eneva amplia operações no Amazonas com investimentos de R$ 5,8 bilhões, gerando empregos e estimulando o desenvolvimento regional

A presença da Eneva, empresa integrada de energia e gás natural, nos municípios de Silves e Itapiranga, no Amazonas, tem impulsionado o desenvolvimento econômico e social da região. Com a aquisição do Campo de Azulão em 2017, a empresa investiu cerca de R$ 1.8 bilhão para colocar o projeto em plena operação comercial, o que se concretizou em novembro de 2021, após 22 anos de sua descoberta. Agora, a Eneva está ampliando suas operações na região, com investimentos de R$ 5.8 bilhões, que vão gerar até 5 mil empregos indiretos no pico das obras.

A exploração e produção de gás natural têm se mostrado uma alternativa econômica promissora para o estado do Amazonas. Além de sua importância para a geração de energia termelétrica, o gás natural também é muito utilizado em alguns setores industriais, como a indústria química, cerâmica, ferro-gusa, aço e papel e celulose.

Segundo dados de 2021 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a produção de gás natural no Amazonas corresponde a cerca de 10% da produção nacional, tornando-o a maior reserva de gás em terra no Brasil. Com a expansão das reservas do Campo de Azulão, a Eneva pretende criar gasodutos que passarão por Silves e Itapiranga, impulsionando ainda mais o desenvolvimento da região.

A responsabilidade socioambiental é uma prioridade para a companhia. A empresa ressalta que cumpriu todas as etapas do licenciamento do Azulão, comprovando na justiça a importância da realização das audiências públicas. Todos os estudos ambientais realizados podem ser consultados no site do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM). As audiências públicas, que ocorrerão nos dias 17 e 18/06 , têm como objetivo promover o diálogo com a sociedade civil, permitindo que a população conheça mais sobre o projeto Azulão 950 e se manifeste, contribuindo com sugestões e recomendações para aprimorar as ações previstas.

A parceria entre a Eneva e as comunidades locais já tem trazido benefícios significativos. Além da geração de renda para os moradores locais, os impostos recolhidos sobre as empresas que prestam serviço em Azulão têm permitido que o orçamento municipal amplie seus investimentos em saúde, educação e infraestrutura para a população. Silves, por exemplo, se destaca por ser um dos poucos municípios do interior do Amazonas a contar com uma policlínica pública.

A ampliação das operações da Eneva no Amazonas é uma oportunidade única para impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região, gerando empregos, estimulando o comércio local e fortalecendo a infraestrutura. A empresa reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade socioambiental, buscando contribuir para o progresso de Silves, Itapiranga e de todo o estado do Amazonas.

A população está convidada a participar das audiências públicas, onde poderá debater o projeto e todos os seus impactos. As audiências ocorrerão no dia 17 de junho, às 9:00, na Escola Municipal Professora Alda Amazonas Martins, em Silves, e no dia 18 de junho, às 9:00, no Ginásio Poliesportivo D. Jorge Marskell, em Itapiranga.