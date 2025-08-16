Eneva conclui primeira turma da escola técnica de Silves e fortalece educação local

Notícias do Amazonas – A Eneva, maior operadora privada de gás natural do Brasil, celebra nesta sexta-feira (15/8) a formatura da primeira turma de alunos da Escola de Educação Profissional e Tecnológica Professor Wilson Carvalho Pereira, do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM), em Silves, no interior do Amazonas. Também localizada em Silves, a usina em construção contará com capacidade instalada de 950 megawatts (MW), suficiente para abastecer 4,4 milhões de residências.

Ao todo, 81 estudantes concluíram os cursos técnicos em Gás e Energia, Eletromecânica e Agropecuária na nova escola, a primeira unidade de ensino técnico em tempo integral do Amazonas. A escola foi reinaugurada em setembro de 2024, após reforma realizada pela Eneva, por meio de uma parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de Silves. Empresas como a Bemol e a Etam também participaram do projeto, que viabilizou a implementação, o desenvolvimento e a manutenção de cursos técnicos, com foco nas demandas e aptidões locais.

As melhorias envolveram a reestruturação de laboratórios e salas de aula, ampliação da biblioteca e construção de um auditório para 280 pessoas. Os investimentos da Eneva na escola técnica alcançaram mais de R$ 15 milhões.

“Acreditamos que o desenvolvimento das comunidades começa com a geração de oportunidades. Em Silves, nossa presença vai além do Complexo do Azulão: investimos na qualificação e priorizamos a contratação da mão de obra local, promovemos a educação e impulsionamos a empregabilidade. Isso cria um ciclo virtuoso que fortalece a renda e a economia do entorno e tem, na escola técnica, um legado duradouro para a região. O nosso compromisso com o estado do Amazonas é de longo prazo”, afirma Lino Cançado, CEO da Eneva. Atualmente, 58% dos trabalhadores nas obras do Complexo Azulão 950 são do estado do Amazonas.

“O que nós estamos fazendo aqui é proporcionar oportunidades para as pessoas. Oportunidade de emprego e renda. Estamos entregando 81 profissionais para o mercado de trabalho. A partir de agora, esses profissionais conquistaram um diploma que garante entrada em grandes empresas. A escola que construímos em Silves é uma unidade diferenciada, pois é a única do estado do Amazonas com ensino em tempo integral. O Governo do Amazonas e a Eneva querem ver esses profissionais produzindo e se qualificando cada vez mais”, destaca Wilson Lima, governador do Amazonas.

Além da reforma da infraestrutura, a Eneva apoiou a elaboração da estrutura curricular e a seleção dos professores, planejadas ao longo de mais de 12 meses antes do início das aulas. Com docentes qualificados e laboratórios modernos, a escola forma agora suas primeiras turmas, com profissionais aptos a ocupar vagas que exigem qualificação técnica ou a empreender na própria comunidade, contribuindo para o desenvolvimento econômico local de forma sustentável.

Durante o período de formação, cada aluno recebeu uma bolsa-auxílio mensal de R$ 1.300. A carga horária dos cursos foi de 800 horas, sendo as aulas 100% presenciais.

“Os cursos oferecidos pela escola agregaram muito para o desenvolvimento do nosso município, principalmente porque o mercado exige profissionais qualificados”, comenta Henrique Brasil dos Santos, 28 anos, formado no CETAM no Curso Técnico de Sistema a Gás.

Além do governador Wilson Lima, a cerimônia contou com a presença de autoridades, da diretoria da Eneva, bem como dos próprios alunos e familiares.

Sobre a Eneva

A Eneva é a maior operadora privada de gás natural do Brasil, atuando na exploração, produção e geração de energia. A companhia opera 15 campos de gás natural nas bacias do Parnaíba (MA) e do Amazonas (AM), com a maior área de concessão do país, superior a 63 mil km². Seu parque gerador possui 6,8 GW de capacidade contratada, com termelétricas em diversos estados e o Complexo Solar Futura, na Bahia.