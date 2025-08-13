Eneva e Childhood Brasil firmam parceria para prevenir abuso infantil no interior do Amazonas

Notícias do Amazonas – A Eneva firmou parceria com as prefeituras de Silves e Itapiranga e com a Childhood Brasil, organização sem fins lucrativos que atua há 26 anos na prevenção e no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, para implementar o projeto “Juntos pela Proteção”, voltado ao enfrentamento do crime no interior do Amazonas. O lançamento ocorreu nesta terça-feira (12), Dia Internacional da Juventude, durante cerimônia na Prefeitura de Silves.

Com investimento de aproximadamente R$ 800 mil, a iniciativa busca fortalecer políticas públicas locais, capacitar profissionais e integrar ações de proteção a crianças e adolescentes. O projeto será conduzido em parceria com o Comitê de Gestão Colegiada de Silves e de Itapiranga, responsável pela seleção dos profissionais envolvidos.

Segundo Elizabeth Teles, gerente de Responsabilidade Social da Eneva, o projeto reforça o compromisso da companhia com o desenvolvimento social nas regiões onde atua. “Essa parceria com os órgãos públicos e a Childhood Brasil consolida o compromisso que nós temos com a população das regiões em que atuamos. Ela reforça o nosso propósito de gerar impactos positivos e duradouros nas regiões dos nossos projetos.”, afirmou.

“Ao firmar e pactuar a parceria intersetorial nos municípios de Silves e Itapiranga assumimos o compromisso de assessorar a rede de proteção na atuação com ações de prevenção e na implementação da Lei 13.431/2017, que estabelece a escuta especializada para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violências, com ênfase à violência sexual.” afirmou Patricia Costa, Coordenadora de Programas e Projetos da Childhood Brasil.

O lançamento também contou com apresentações culturais e com a exposição das ações previstas no projeto. O “Juntos pela Proteção” representa um avanço significativo na defesa dos direitos de crianças e adolescentes no Amazonas, promovendo articulação entre sociedade civil, poder público e iniciativa privada para garantir um futuro mais seguro à juventude da região.

Prestigiaram o evento, o prefeito de Silves, Paulino Grano, e o prefeito do município de Itapiranga, Raimundo Canto.

Sobre a Eneva

A Eneva é a maior operadora privada de gás natural do Brasil, atuando na exploração, produção e geração de energia. A companhia opera 15 campos de gás natural nas bacias do Parnaíba (MA) e do Amazonas (AM), com a maior área de concessão do país, superior a 63 mil km². Seu parque gerador possui 6,8 GW de capacidade contratada, com termelétricas em diversos estados e o Complexo Solar Futura, na Bahia.

Sobre a Childhood Brasil

A Childhood Brasil, faz parte da World Childhood Foundation, organização sem fins lucrativos criada em 1999, por Sua Majestade Rainha Silvia da Suécia. É pioneira em estimular, promover e desenvolver soluções para prevenir o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes no país. Foi reconhecida em 2021, 2022 e 2023 e 2024 como uma das 100 Melhores ONGs do país. Para mais informações, acesse o site www.childhood.org.br.