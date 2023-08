Eneva impulsiona o futuro sustentável no Amazonas com investimento de R$ 5,8 bilhões no Amazonas, o maior nos últimos 30 anos

A Eneva, empresa integrada de energia e gás natural, investirá R$ 5,8 bilhões nos municípios de Silves e Itapiranga, marcando um dos maiores investimentos realizados no estado do Amazonas nos últimos 30 anos. Esse valor promete revolucionar a economia da região e consolidar a presença da empresa, que desde 2017 tem impulsionado o desenvolvimento local.

O anúncio reafirma a posição da Eneva como um parceiro estratégico no crescimento sustentável do Amazonas. A companhia já investiu cerca de R$ 1,8 bilhão no Campo de Azulão, impulsionando o comércio local, a geração de emprego e renda, arrecadação de royalties e a implantação de projetos sociais.

A nova fase de investimentos é parte do projeto Azulão 950 MW, que combina tecnologia de ponta, consciência ambiental e sensibilidade social, gerando energia limpa e preservação ao ambiente, utilizando o gás amazonense. Com isso, serão gerados até 5 mil empregos no pico das obras, além de recursos adicionais para o estado do Amazonas e municípios de Silves e Itapiranga, com previsão de R$ 73 milhões ao ano em royalties.

“O investimento da Eneva é uma notícia transformadora para o Amazonas”, afirma Raimundo Paulino de Almeida, prefeito de Silves. “Hoje, temos médicos 24 horas no hospital, e esse recurso vem do ISS pago pelas empresas no campo do Azulão. A Eneva é uma parceira que pode contribuir muito com a evolução de Silves.”

A empresa tem um profundo compromisso com as comunidades locais, trabalhando em estreita colaboração com líderes e residentes para garantir que seus projetos atendam às necessidades da população e respeitem as tradições e o modo de vida locais.

A produção de gás natural é uma alternativa econômica promissora para o Amazonas, correspondendo a cerca de 10% da produção nacional. A implantação de gasodutos em Silves e Itapiranga será vital para ampliar essa produção, tornando o estado a maior reserva de gás em terra no Brasil.

Com uma abordagem que vai além da geração de energia, a empresa está definindo novos padrões em responsabilidade ambiental e social, pois além de utilizar o gás natural, uma das fontes de energia mais limpas disponíveis, a empresa está reduzindo a dependência de combustíveis fósseis, minimizando emissões e protegendo a biodiversidade local.

A responsabilidade socioambiental não é uma reflexão tardia para a Eneva; é uma parte integral de sua missão e visão. Através de práticas sustentáveis e um compromisso genuíno com as pessoas e o planeta, a Eneva está redefinindo o que significa ser uma empresa de energia no século XXI.

Neste momento crítico de mudanças climáticas e desafios sociais no Brasil e no mundo, a abordagem da Eneva oferece uma via inspiradora. A empresa está não apenas impulsionando o desenvolvimento do Amazonas, mas também alimentando a esperança de um futuro mais brilhante, limpo e justo para todos.