Eneva promove campanha publicitária sobre a importância do gás natural para segurança energética e impacto social

Notícias do Amazonas – A Eneva, maior operadora privada de gás natural do país, lançou sua campanha publicitária para reforçar o papel do gás natural na geração de energia elétrica no Brasil. A empresa apresenta sua nova tagline “Segurança Energética gerando oportunidades” e demonstra como ajuda a garantir energia firme para o país por meio de seu negócio, enquanto oferece às pessoas inúmeras oportunidades, sejam profissionais, de desenvolvimento social e ambiental ou culturais.

A estreia da campanha foi marcada pela veiculação do filme “Multiplicidade” na programação dos principais canais de televisão, em espaços de mídia digital, exterior (OOH) e rádio, com foco nas principais regiões de atuação da companhia: os estados do Amazonas, Maranhão, Roraima e Sergipe, além de Brasília.

O filme aposta em uma linguagem acessível e visualmente impactante para apresentar, de forma didática, o conceito de segurança energética. A campanha traz um forte componente social, que é uma série de seis minidocumentários que contam histórias reais de transformação na vida de pessoas que residem nas regiões de atuação da empresa.

No Amazonas, estado onde a empresa atua desde 2018, o filme revela a mudança na vida de uma família que, ao começar o cultivo do café, passa a dispor de uma renda estável. A oportunidade veio do projeto Agroflorestal, que dissemina conhecimento e fornece infraestrutura para a produção do café tipo Robusta.

No minidocumentário, dona Dores, aluna do projeto Elas Empreendedoras, e seu filho, Henrique Brasil, recentemente formado no curso de Sistemas a Gás pelo CETAM – Centro Tecnológico do Amazonas, em Silves, também apoiado pela Eneva, contam como essas oportunidades transformaram suas vidas. A matriarca da família explica que somente com o projeto do Café Robusta teve a oportunidade de conquistar uma fonte de renda.

“Nosso objetivo é mostrar as pessoas, os personagens e os rostos dessas trajetórias de superação e de desenvolvimento. Estamos contando essas histórias tão diferentes entre si, mas que têm em comum a energia do brasileiro e o que ele faz com a oportunidade que recebe”, ressalta Aurélio Amaral, diretor-executivo de Relações Externas e Comunicação da Eneva.

Histórias de impacto por onde passa

Além do Amazonas, a Eneva atua no Maranhão, Roraima, Sergipe e Bahia, estados onde a companhia mantém projetos sociais voltados à educação e à geração de renda e inclusão, com foco especial na redução da pobreza e no apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade.

A campanha publicitária conta ainda com a landing page (gerandooportunidades.com.br), em que o público pode saber mais sobre segurança energética e sobre os projetos socioambientais da empresa. Com a tagline “Segurança Energética gerando oportunidades”, a Eneva reafirma seu compromisso com um futuro energético plural, seguro e transformador.

Sobre a Eneva

A Eneva é a maior operadora privada de gás natural do Brasil, com atuação integrada em exploração, produção e geração de energia. A companhia opera 15 campos de gás natural nas bacias do Parnaíba (MA) e do Amazonas (AM), com a maior área de concessão do país, superior a 63 mil km². Seu parque gerador possui 6,8 GW de capacidade contratada, incluindo termelétricas e o Complexo Solar Futura.