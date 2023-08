Enfermeiros da Semsa de Atalaia do Norte ganham salário de até R$ 7 mil

O município de Atalaia do Norte (distante 1.136 km de Manaus) possui os profissionais de enfermagem municipais mais bem remunerados do interior do Amazonas. A Prefeitura de Atalaia do Norte, por meio da Secretária Municipal de Saúde (Semsa) paga, nesta atual gestão, aos enfermeiros, um salário acima do recém-aprovado Piso Salarial da Enfermagem – cujo valor é de R$ 4.750. O município repassa aos enfermeiros da saúde municipal o salário de R$ 5 mil, mas que chega a até R$ 7 mil, quando inclusa gratificação para atuação na zona rural.

Vale destacar que a atual gestão municipal de Atalaia do Norte também deu um passo importante na valorização dos técnicos de enfermagem, onde os profissionais que recebiam cerca de R$ 1,2 mil passaram a receber 1,9 mil, um aumento significativo de R$ 700. Agora, com a novo piso que também abrange a categoria, os profissionais vão passar a receber R$ 3.325.

James Guedes, secretário da Semsa, explica que o município se prepara para realizar o pagamento com o novo reajuste aos técnicos de enfermagem. “Nós enquanto gestores estamos aguardando a destinação do recurso, a partir do dia 21, ao Fundo Municipal de Saúde, para que assim possamos remunerar os técnicos de enfermagem conforme a nova lei do Piso Salarial da Enfermagem”, destacou o titular da pasta.

Atalaia do Norte hoje dispõe de 31 enfermeiros e 83 técnicos de enfermagem à disposição da população atalaiense, no hospital, Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), Posto de Triagem, zona rural e Casa de Apoio em Manaus. Destaque para as comunidades de Estirão do Equador e Palmeiras do Javari que, pela primeira vez na história, dispõem de enfermeiros atuando no dia a dia e residindo nessas comunidades localizadas no rio Javari.

Segundo o prefeito de Atalaia do Norte, Denis Paiva (UB), a valorização dos profissionais de saúde era uma necessidade no município. “Quando o profissional de saúde é bem remunerado ele tem mais garantias e melhor qualidade de vida. Atalaia do Norte por muito tempo pagou salários baixos aos técnicos e enfermeiros. Mudamos isso e para melhor. Técnicos terão os novos salários em breve e os enfermeiros podem ficar tranquilos que continuaremos pagando acima do piso. É um compromisso nosso”, finalizou.

Reconhecimento – A iniciativa da Prefeitura de Atalaia do Norte foi reconhecida e recebeu elogios do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (COREN/AM). O presidente do COREN/AM, enfermeiro Sandro André, destacou e parabenizou a gestão municipal pelas melhorias na saúde. “A gestão está de parabéns. Quando o profissional de enfermagem recebe a devida valorização, ele devolve para a população uma assistência segura e de qualidade”, enfatizou.

*Com informações da Assessoria de Imprensa