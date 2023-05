Enfermeiros do HPS 28 de Agosto são aprovados em processo seletivo do Hospital Freiberg, na Alemanha

Redação AM POST

O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, unidade da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas (SES-AM), foi a principal referência em um processo seletivo que resultou na aprovação de dois enfermeiros voluntários da unidade para atuarem no Hospital Kreiskrankenhaus Freiberg, na Alemanha.

Os enfermeiros Mychele Azevedo Lima, 25, e Diego Henrique Lima Oliveira, 23, iniciaram o desafio de trabalhar na Europa em fevereiro deste ano, quando se candidataram, através de uma oportunidade oferecida a partir de um acordo de cooperação entre a Agência Federal de Empregos da Alemanha e o Cofen, que agrega todos os Conselhos Regionais da federação. Eles passaram por três etapas, concorrendo com 1.500 candidatos de todo o país, para as 12 vagas oferecidas.

“A sensação é imensurável, visto que é um sonho morar na Europa e ao mesmo tempo atuar na profissão que tanto amo. O trabalho voluntário no 28 de Agosto foi crucial na decisão final. Passei pelos setores de Politrauma, que recebe pacientes com casos muito graves e imediatos, e pelo Centro Médico de Observação (CMO), que recebe pacientes que saem da sala de emergência. Nós queremos ser exemplos para outras pessoas que atuam na área, no Amazonas, a concorrerem nos próximos processos”, declara a manauara Mychele, ainda ansiosa com a aprovação.

Diego Henrique, natural de Tabatinga (a 1.106 km de Manaus), também, fala do sonho realizado e da experiência estratégica no HPS 28 de Agosto. Ele atuou por seis meses nos setores de Politrauma e Sala de Emergência da unidade.

“O sentimento é de um sonho realizado. Almejo estudar e trabalhar no exterior há um tempo. Com certeza o trabalho na unidade foi fundamental, inclusive, o hospital foi mencionado na entrevista contribuindo diretamente no processo seletivo. E, quero dizer que a equipe é sensacional, tanto os enfermeiros quanto os médicos, rígidos, mas muito profissionais conosco”, disse Diego.

A diretora geral do HPS 28 de Agosto, Júlia Marques, demonstrou alegria em saber que o trabalho na unidade foi citado na entrevista dos candidatos junto à equipe de alemães, sendo um fator de peso na decisão dos contratantes. “É engrandecedor e eu fico muito feliz. Que bom que o Hospital 28 de Agosto ajudou na somatória dos pré-requisitos que eles precisaram. Os setores por onde eles passaram na unidade agregou uma breve experiência no processo, já que eles vão atuar na área de urgência e emergência no hospital Freiberg. Que eles dois sejam os primeiros de muitos”, disse Júlia Marques.

Os aprovados contaram que foram persistentes para conseguirem a vaga no HPS 28 de Agosto, que recebe diariamente dezenas de currículos, pois conta com um programa criterioso de voluntariado. “É um programa contínuo que acontece todo ano. Hoje é um orgulho pra gente receber essa notícia sobre os dois voluntários que aproveitaram a oportunidade de aprender e vão alçar voos mais altos”, ressalta a enfermeira Janaína Santana, coordenadora do Núcleo de Educação Permanente (NEP), que supervisiona o programa de voluntários da unidade.

Os dois aprovados embarcam no próximo dia 1º. de junho para São Paulo, onde deverão cursar o idioma alemão por um período de 6 a 9 meses, com despesas do curso pagas pelo contratante, além de receberem uma bolsa de € 500 durante essa formação. O participante deverá alcançar o nível intermediário na escala de proficiência (B1).

Após esse processo, Mychele e Diego receberão passagens aéreas, assistência no processo de imigração, suporte para a busca de acomodação, benefícios sociais, atendimento médico e 30 dias de férias por ano. Em princípio, eles receberão um salário de € 2.400,55, passando a € 3.096,11 após a validação e reconhecimento do diploma.

Os demais enfermeiros aprovados na seleção são dos Estados de São Paulo, Maranhão, Bahia e Rio de Janeiro.