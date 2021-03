“Enquanto for deputado, trabalharei em prol de Manicoré”, diz Roberto Cidade em visita o município

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em visita a Manicoré (a 330 Km de Manaus) nesta sexta-feira (5), para verificar a aplicação de uma emenda no valor de R$ 1,5 milhão destinada à compra de medicamentos, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), afirmou que enquanto for político trabalhará em prol do município do Sul do Amazonas. O parlamentar destacou que o recurso já está na conta da Prefeitura e suprirá a aquisição de remédios para os próximos quatros meses.

“Enquanto eu for deputado, ajudarei o município de Manicoré. Passei minha infância aqui e meu pai nasceu aqui. Tenho sangue bacurau e fico feliz em saber que uma emenda de minha autoria vai ajudar a salvar vidas e amenizar os efeitos da pandemia do coronavírus”, disse, em sessão na Câmara Municipal do município, que contou com a presença do prefeito da cidade, Lúcio Flávio (PSD), do vice-prefeito, Paulo Sérgio Barbosa, e dos 15 vereadores que compõem o parlamento manicoerense.

Roberto Cidade afirmou, ainda, que na próxima semana irá ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) cobrar o início das obras do porto de Manicoré. Além de participar da sessão na Câmara Municipal, o presidente da Aleam visitou o Hospital Hamilton Cidade e o porto do município.

Vice-presidente da Câmara de Manicoré, a vereadora Adrienne Cidade, que é prima de Roberto, agradeceu a visita chefe do parlamento estadual ao município e afirmou que ele chegou à cadeira de presidente da Assembleia no momento certo. “Deus honrou o deputado Roberto Cidade porque neste momento tão difícil de pandemia, o Amazonas precisava de um político humano, com sensibilidade para ajudar o nosso povo”, falou.

Preocupação com a cheia

O prefeito de Manicoré, Lúcio Flávio, destacou que, além da pandemia, o município vive sob o temor da iminente cheia do Rio Madeira, que prejudica a produção dos ribeirinhos e acarretará ainda mais problemas econômicos. Ele ressaltou, no entanto, que a proximidade de Roberto Cidade com o Sul do Amazonas é a garantia de que, caso haja a subida do rio, o município não ficará desamparado.

“Em menos de dois meses na presidência da Assembleia, o deputado já está aqui tratando da problemática da região e isso nos deixa muito tranquilos. Vemos a disponibilidade em ajudar. A destinação de R$ 1,5 milhão significa muita coisa. A presença do Roberto na presidência da Aleam representa uma esperança maiúscula para o Sul do Amazonas”, afirmou.

