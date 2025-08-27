A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Entenda o motivo do Amazonas pagar gasolina mais cara

O Amazonas lidera a lista dos estados que pagam mais caro na gasolina, segundo denúncia.

Por Bruno Pacheco

27/08/2025 às 08:58 - Atualizado em 27/08/2025 às 08:59

Ver resumo

Notícias do Amazonas O Amazonas está entre os estados ocupam a liderança negativa do ranking de combustíveis, registrando uma das gasolinas mais cara do país. O peso no bolso do consumidor não se explica pelos custos da Petrobras ou pelos tributos federais e estaduais, mas, principalmente, pela margem de lucro das distribuidoras e postos locais, que chega a ser quase o dobro da média nacional.

PUBLICIDADE

O alerta foi feito pelo ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT), que publicou nas redes sociais que fez um estudo comparativo sobre a composição do preço em 17 estados. Segundo o parlamentar, o Amazonas lidera a lista dos estados e é o que paga mais caro na gasolina.

Ramos explicou que o valor final na bomba é formado por cinco parcelas: a parte da Petrobras, a parte da distribuidora e do posto, o custo do etanol anidro, além do ICMS e dos tributos federais (PIS/Cofins). “Dessas cinco parcelas, três têm preço fixo em todo o país, e duas são variáveis: a da Petrobras e a das distribuidoras/revendedoras”, disse.

PUBLICIDADE

Lais mais: Amazonas perde autonomia energética após ruptura no refino de Urucu

Segundo Ramos, no Amazonas a fatia da Petrobras é uma das mais baratas do Brasil, custando R$ 2,19, enquanto em outros estados chega a R$ 2,42. Já a margem das distribuidoras e postos, que em média nos demais estados fica em R$ 1,01, no Amazonas alcança R$ 1,95. “Por isso a gasolina é tão cara aqui”, criticou.

Ramos destacou ainda que a situação se agrava com a atuação da empresa que comprou a refinaria do estado, mas deixou de produzir localmente. Segundo ele, a companhia importa combustível alegando preço mais baixo que o da Petrobras, mas, por decisão judicial, não paga tributos federais, reduzindo ainda mais seus custos. “Isso significa que, para eles, a margem da distribuidora/revendedora ultrapassa R$ 2,64 — quase o triplo da média nacional”, denunciou.

O estudo será levado à Agência Nacional do Petróleo (ANP) e aos órgãos de defesa do consumidor para exigir providências imediatas, anunciou Marcelo Ramos.

“Estão comprando mais barato, sem pagar tributo federal, e vendendo muito mais caro ao consumidor amazonense. Eu estou levando esse estudo à Agência Nacional do Petróleo (ANP) e aos órgãos de proteção do consumidor, pois providências imediatas precisam ser tomadas para que o amazonense passe a pagar um preço justo no combustível”, concluiu.

Refino em Manaus

Vale lembrar que o petróleo extraído da Bacia de Urucu, no município de Coari (AM), não é mais processado no próprio Amazonas. Desde o início de 2025, toda a produção tem sido enviada para refinarias no Sudeste, enquanto a Refinaria da Amazônia (Ream), localizada em Manaus, não tem mais produzido um único litro do petróleo no estado este ano.
Conforme mostrou o AM POST, a mudança marca uma ruptura histórica na cadeia energética regional, simbolizando a perda da autonomia que o estado mantinha ao explorar e refinar localmente parte de sua principal riqueza natural. Segundo especialistas, o transporte de petróleo bruto para ser processado em outra região aumenta os custos operacionais da cadeia, gera ineficiências e pode afetar diretamente os preços dos combustíveis no Amazonas, que já enfrenta denúncias de cartel e preços abusivos.
Na metade de agosto deste ano, a Rede Atem chegou a ser denunciada ao Ministério de Minas e Energia e CADE por cartel e preços abusivos de combustíveis em Manaus. A denúncia foi protocolada no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e no Ministério de Minas e Energia, em Brasília, na sexta-feira (15) pelo vereador Rodrigo Guedes (Progressistas).
A gasolina e diesel de Manaus figura entre os mais caros das capitais, mesmo estando em um estado que abriga a maior província petrolífera em terra firme do Brasil, a Bacia do Urucu. A ausência de concorrência justa é vista como ponto impactante diretamente no bolso dos motoristas e no orçamento familiar de milhares de pessoas.
Além disso, Manaus convive há décadas com suspeitas de cartel nos preços dos combustíveis. O tema já foi alvo de uma CPI na Assembleia Legislativa (2019/2020) que terminou em pizza, sem responsabilizações efetivas, mas o problema persiste. Na última semana, o AM POST publicou reportagem para mostrar que, mesmo cinco anos depois, a gasolina continua com preços praticamente iguais em todos os postos da cidade, beirando os R$ 7 por litro na capital, e agora o Grupo Atem volta a ser o principal alvo das acusações.

Outro lado

O AM POST entrou em contato com a Petrobras para solicitar um posicionamento sobre a denúncia do ex-deputado Marcelo Ramos e aguarda retorno. 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Brasil

Atriz pornô Elisa Sanches será destaque no Carnaval: ‘Prostitutas são mulheres de garra’

Atriz e influenciadora será destaque na Unidos do Porto da Pedra.

há 29 minutos

Brasil

Instagram lança Reels protegidos por senha para conteúdos exclusivos

Nova função permite que criadores compartilhem vídeos apenas com seguidores selecionados.

há 42 minutos

Mundo

Venezuela reage a envio de navios dos EUA e pede intervenção da ONU

Maduro denuncia risco de armas nucleares no Caribe e mobiliza 15 mil soldados nas fronteiras.

há 1 hora

Brasil

Polícia Federal investiga suplente de Alcolumbre por saques de R$ 3 milhões

Operação Route 156 apura fraudes em licitações e desvios de recursos em contratos do DNIT no Amapá.

há 1 hora

Polícia

Veja o momento em que membros do CV executam rival com 19 tiros na Zona Leste de Manaus

Imagens circulam em grupo de WhatsApp após crime brutal.

há 1 hora