Entenda o motivo do Amazonas pagar gasolina mais cara

Notícias do Amazonas – O Amazonas está entre os estados ocupam a liderança negativa do ranking de combustíveis, registrando uma das gasolinas mais cara do país. O peso no bolso do consumidor não se explica pelos custos da Petrobras ou pelos tributos federais e estaduais, mas, principalmente, pela margem de lucro das distribuidoras e postos locais, que chega a ser quase o dobro da média nacional.
PUBLICIDADE
O alerta foi feito pelo ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT), que publicou nas redes sociais que fez um estudo comparativo sobre a composição do preço em 17 estados. Segundo o parlamentar, o Amazonas lidera a lista dos estados e é o que paga mais caro na gasolina.
Ramos explicou que o valor final na bomba é formado por cinco parcelas: a parte da Petrobras, a parte da distribuidora e do posto, o custo do etanol anidro, além do ICMS e dos tributos federais (PIS/Cofins). “Dessas cinco parcelas, três têm preço fixo em todo o país, e duas são variáveis: a da Petrobras e a das distribuidoras/revendedoras”, disse.
PUBLICIDADE
Lais mais: Amazonas perde autonomia energética após ruptura no refino de Urucu
Segundo Ramos, no Amazonas a fatia da Petrobras é uma das mais baratas do Brasil, custando R$ 2,19, enquanto em outros estados chega a R$ 2,42. Já a margem das distribuidoras e postos, que em média nos demais estados fica em R$ 1,01, no Amazonas alcança R$ 1,95. “Por isso a gasolina é tão cara aqui”, criticou.
Ramos destacou ainda que a situação se agrava com a atuação da empresa que comprou a refinaria do estado, mas deixou de produzir localmente. Segundo ele, a companhia importa combustível alegando preço mais baixo que o da Petrobras, mas, por decisão judicial, não paga tributos federais, reduzindo ainda mais seus custos. “Isso significa que, para eles, a margem da distribuidora/revendedora ultrapassa R$ 2,64 — quase o triplo da média nacional”, denunciou.
O estudo será levado à Agência Nacional do Petróleo (ANP) e aos órgãos de defesa do consumidor para exigir providências imediatas, anunciou Marcelo Ramos.
Ver essa foto no Instagram