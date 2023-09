Envira enfrenta dificuldades para receber alimentos devido a seca no Amazonas

A seca do Rio Tarauacá, no município de Envira, na Calha do Juruá no Amazonas tem afetado a vida dos moradores da cidade. Devido a estiagem, há dificuldades para enviar alimentos ao município.

Segundo a Defesa Civil do município, a maioria dos alimentos consumidos no local vem do município de Feijó, no Acre, estado vizinho. Atualmente o nível do rio está é 1,50 metros, e o transporte de alimentos que na cheia levava um dia agora está levando até nove dias.

Há regiões onde não há condições de tráfego fluvial. Equipes da Defesa Civil estão construindo estradas e até pontes para auxiliar moradores nas necessidades básicas, permitindo que elas não sejam isoladas pela seca.

A dificuldade em receber mantimentos não ocorre somente em Envira. Outros três municípios do Amazonas estão em situação de Emergência, são eles: Benjamim Constant, Itamarati e São Paulo de Olivença.

Municípios em Situação de Atenção (13):

Calha do Purus: Lábrea e Canutama.

Calha do Médio Solimões: Jutaí, Fonte Boa, Japurá, Maraã, Uarini, Alvarães, Tefé e Coari.

Calha do Negro: São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos.

Municípios em Situação de Alerta (15):

Calha do Purus: Boca do Acre e Pauini.

Calha do Madeira: Humaitá, Manicoré e Novo Aripuanã.

Calha do Juruá: Guajará, Ipixuna, Eirunepé, Carauari e Juruá.

Calha do Alto Solimões: Atalaia do Norte, Tabatinga, Amaturá, Santo Antônio do Içá e Tonantins.