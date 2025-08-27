A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Enxame de abelhas invade ônibus escolar em Iranduba e deixa alunos feridos

Cerca de 15 alunos, entre 10 e 12 anos, foram picados; três precisaram de atendimento hospitalar em estado mais grave.

Por Beatriz Silveira

27/08/2025 às 16:01

Curiosidades sobre as Abelhas

Foto: freepik

Notícias do Amazonas – Na tarde desta quarta-feira (27), um ônibus escolar foi atacado por um enxame de abelhas na comunidade São José 2, em Iranduba, região metropolitana de Manaus. O incidente aconteceu enquanto o veículo seguia pela estrada do Janauari, colocando em risco cerca de 15 crianças com idades entre 10 e 12 anos.

Segundo testemunhas, três alunos chegaram ao hospital desacordados, enquanto os demais apresentaram fortes dores e foram atendidos com sintomas de choque devido às picadas. Moradores da região relataram que o enxame era formado por “abelhas corretivas”, que se deslocam em grupos ao mudar de colmeia, momento em que o ônibus passou pelo local.

As crianças receberam atendimento no hospital de Iranduba, que ainda não divulgou o estado de saúde das vítimas mais graves. O episódio mobilizou a comunidade local e causou grande correria no entorno da estrada.

