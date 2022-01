Equipes de saúde do interior do AM são treinadas para vacinar crianças contra Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) realizou, nesta segunda-feira (17/01), um treinamento virtual para capacitar equipes municipais de saúde sobre a campanha de vacinação contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos.

Continua depois da Publicidade

A capacitação considera especificidades técnicas da vacinação contra a Covid-19, destinada a crianças de 5 a 11 anos. Para este público, o imunizante a ser usado é o da Pfizer (Comirnaty – Pfizer/Wyeth), específico para crianças, com rótulo de cor laranja. A composição destinada para o público infantil teve segurança e eficácia atestadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O intervalo entre a primeira e segunda dose será de oito semanas, conforme orientação do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde (PNI/MS). “É importante que todas as equipes municipais de saúde estejam cientes e apliquem o protocolo da vacinação específica para crianças, a quem devemos proteger”, declarou Daniel Barros, diretor técnico da FVS-RCP.

As orientações do PNI/MS também destacam que a vacina contra Covid-19 deve ser administrada com intervalo de 15 dias da aplicação de outras vacinas do calendário infantil. Além disso, é necessário que a criança seja observada por 20 minutos após a aplicação da dose.

Continua depois da Publicidade

“O Ministério da Saúde, por meio do PNI e do laboratório Pfizer, já tinham realizado o treinamento, mas alguns municípios tiveram dificuldades em participar e tirar dúvidas. Com isso, oportunizamos esse treinamento de logística e manipulação da Pfizer pediátrica para trabalhar as especificidades da vacina e tirar dúvidas a respeito dessa nova vacina”, acrescentou Josy Dias, enfermeira do PNI no Amazonas.

Capacitação – Na primeira semana de janeiro, o MS realizou treinamento on-line destinado a equipes de saúde de todos os estados brasileiros. O treinamento é recebido pela esfera estadual e repassado para as secretarias municipais de Saúde das cidades no Amazonas.

Continua depois da Publicidade

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-RCP).

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os contatos telefônicos da FVS-RCP são (92) 2129-2500 e 2129-2502.