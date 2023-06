Equipes do Governo do Amazonas vistoriam obra de reforma e manutenção do Bumbódromo de Parintins

Neste sábado (24/06), a equipe de engenheiros fiscais da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) acompanhou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, na vistoria da obra de reforma e adequação do Centro Cultural de Parintins, o Bumbódromo, que está sendo preparado para receber o 56º Festival Folclórico, a ser realizado no período de 30 de junho a 2 de julho deste ano.

A obra, executada pelo Governo do Amazonas, alcançou 97% de avanço e será entregue à população nesta segunda-feira (26/06).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz, a reforma e manutenção do Bumbódromo é importante para garantir a segurança e o bem-estar da população.

“Estamos aqui no Bumbódromo de Parintins, onde a Seinfra está entregando essa obra magnífica, de altíssima importância. A gente trabalha seguindo a determinação do governador Wilson Lima, que é fazer obras de qualidade, justamente para que possamos avançar em outras benfeitorias, sem precisar necessariamente refazer o que foi feito na reforma anterior, com exceção dos serviços preventivos anuais”, destacou o secretário

Infraestrutura

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o investimento no valor de R$ 3,2 milhões, a obra contempla a manutenção preventiva e corretiva em toda a arena e no prédio anexo, entre outros serviços, visando garantir a segurança da população e tornando o Bumbódromo apto para receber o maior festival folclórico a céu aberto do mundo.

Para a chefe de fiscalização da Seinfra, Tyssia Rayol, tudo está sendo feito para que o Bumbódromo tenha a melhor infraestrutura para receber o 56° Festival Folclórico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Os serviços executados tem como objetivo trazer mais conforto e segurança ao público dentro e fora da arena. Nós entramos na reta final da obra de reforma e manutenção do Bumbódromo. Já atingimos 97% de execução e, na segunda-feira (26/06), os serviços estarão prontos para a inauguração da reforma do Bumbódromo”, destacou.

Redação AM POST