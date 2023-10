Érico Desterro não lamenta nem repudia agressão sofrida por Yara Lins no TCE-AM e diz que foi “alegado incidente”

Notícias do Amazonas – Nesta sexta-feira, 6 de outubro, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), Érico Desterro, se pronunciou sobre a denúncia de injúria e difamação registrada pela presidente eleita da Corte, Yara Lins, contra o conselheiro Ari Moutinho Junior.

Segundo Desterro, o órgão não foi informado sobre a agressão verbal e ressalta que o Tribunal possui comissões de enfrentamento à discriminação em sua estrutura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Yara Lins foi eleita presidente do TCE-AM na última terça-feira, dia 3 de outubro, para o biênio 2024/2025. Em uma coletiva de imprensa, ela detalhou a agressão verbal que sofreu por parte de Ari Moutinho Junior.

A presidente eleita relatou que, enquanto estava no plenário com os conselheiros Fabian, Ari e vários assessores, foi cumprimentar o conselheiro Ari e para sua surpresa, ele respondeu com ofensas verbais, chamando-a de “safada”, “puta” e “vadia”. Além disso, ele a ameaçou dizendo que iria prejudicá-la junto ao STJ (Supremo Tribunal de Justiça) por meio da subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo.

A denúncia de Yara Lins gerou grande repercussão, levando a opinião pública e a imprensa a se manifestarem sobre o caso. As palavras ofensivas e a ameaça proferidas pelo conselheiro foram duramente criticadas pelos diversos setores da sociedade, que exigem uma postura mais ética e respeitosa por parte dos membros do Tribunal de Contas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante dessa situação, Desterro ressalta que “não recebeu qualquer comunicação ou solicitação referente ao assunto ocorrido e que, igualmente, não foi previamente informado sobre a entrevista coletiva concedida na data de hoje”.

Leia nota completa:



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*