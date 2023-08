Escândalos, armação e atuação obscura de Durango Duarte será revelada em livro polêmico, diz jornal

Está sendo produzido um livro com potencial de causar impacto na política amazonense, como foco no empresário Durango Duarte que segundo a equipe de escritores composta por pesquisadores e jornalistas, é responsável por diversos casos de manipulação de informação e comportamento abusivo. A informação foi publicada pela coluna Claro e Escuro do jornal Diário do Amazonas.

De acordo com a coluna, o livro sobre Durango detalha as artimanhas e as conspirações do empresário que atua na área de marketing e as manobras que o levaram a construir um império composto por diversas empresas, propriedades e contratos públicos, manipulando pesquisas de opinião e tramando ataques nos bastidores em favor de grupos políticos.

A coluna também afirma que o polemico livro vai falar desde o período em que Durango começou na militância do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), até recente caso de um boletim de ocorrência registrado contra ele no 16º Distrito Integrado de Polícia, envolvendo a agressão a uma médica em um restaurante de uma rede hoteleira de Manaus. A Claro e Escuro destaca que o episódio aponta o comportamento abusivo do empresário.