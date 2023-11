Escola bilíngue recebe selo Label France Education pela qualidade de ensino da língua francesa no Amazonas

Notícias do Amazonas – Em reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos com a língua francesa, a Escola Estadual de Tempo Integral (Eeti) José Carlos Mestrinho, localizada no bairro Crespo, zona Sul de Manaus, que tem o ensino bilíngue português – francês, recebeu a placa do selo “Label France Education”, oferecido pelo Ministério Francês. A unidade de ensino passou a ser a única escola do Brasil a possuir o selo. A Eeti também conquistou os 2º e 3º lugares na terceira edição do programa FrancEcolab Brasil, com o tema de 2023 voltado para as florestas do país.

Para a entrega, estiveram presentes na Eeti, o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, a secretária executiva adjunta Pedagógica, da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, Arlete Mendonça, e também a secretária executiva adjunta da Capital, Rute Lima, bem como representantes de organizações e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

A secretária executiva adjunta, Arlete Mendonça, representando a secretária Kuka Chaves, reforçou a honra que a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar sentiu em poder prestigiar essa grande conquista da escola. Ela ressaltou que o trabalho educacional na unidade de ensino, desenvolvido em parceria com o Corpo de Bombeiros, tem se destacado e garantido um processo de ensino e aprendizagem de qualidade.

“É uma grande alegria e satisfação nossa estar aqui para comemorarmos o momento em que o Eeti José Carlos Mestrinho recebe o selo. Isso é fruto de um trabalho de toda equipe escolar da unidade de ensino, juntamente com os alunos. Essas parcerias para a Secretaria são de grande importância”, explicou a secretária.

O embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, ressaltou como é importante para os estudantes estarem aprendendo um outro idioma e como isso só acrescentará na vida deles, principalmente, aqueles que desejam sair do Brasil e ir para outros países, como a França.

Segundo ele, é importante os estudantes terem participado da FrancEcolab 2023, visto que a Amazônia, em relação à questão ambiental, está no centro do mundo e cabe às futuras gerações cuidar dela.

“Os olhos do mundo estão na Amazônia. É dever nosso e daqueles que virão depois de nós cuidar, preservar e desenvolver uma consciência ambiental. Desejo que todos os estudantes continuem sendo pessoas de mente aberta para questões tão importantes”, disse o embaixador.

Selo Label France Education

Oferecido pelo Ministério da França, o selo “Label France Education” é concedido às escolas bilíngues e busca identificar, reconhecer e promover os centros de francês em território estrangeiro, cuja oferta linguística e serviços apresentem garantias de qualidade.

O selo é atribuído com base no referencial de cinco categorias: Formação/Ensino, Pessoal Docente, Acolhimento/Acompanhamento, Gestão e Instalações/Segurança/Equipamentos. A cada dois anos é feita uma auditoria para avaliar se a escola ainda possui a qualidade de ensino necessária para manter o selo.

O Eeeti José Carlos Mestrinho possui o selo no âmbito nacional, sendo a única escola do Brasil a ter o certificado. A coordenadora do ensino bilíngue francês-português da escola, Eline Barros, explicou como receber o selo das mãos do embaixador francês no Brasil só valoriza o trabalho que toda a equipe vem desenvolvendo da escola.

“O reconhecimento pelo nosso trabalho é maravilhoso. Isso significa que estamos no caminho certo, indo em uma direção boa e que nosso trabalho está sendo bem feito”, disse a coordenadora.

FrancEcolab Brasil 2023

O programa FrancEcolab Brasil foi criado no ano de 2021, com o objetivo de inserir a educação ambiental em português e em francês nas escolas brasileiras. Além de estimular a preservação da biodiversidade, o concurso também busca dar oportunidade para escolas que oferecem um ensino em francês, sejam escolas bilíngues ou não.

O concurso é dividido em três categorias: a primeira voltada para os alunos dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental; a segunda é para os estudantes dos 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental; e a terceira é voltada para os estudantes do Ensino Médio.

Com o tema de 2023 denominado “As florestas no Brasil: preservar a biodiversidade”, cada categoria produziu um trabalho.

Os alunos do Fundamental 1, produziram um conto em português com um resumo em francês sobre uma espécie que precisava ser salva. Os do Fundamental II produziram um vídeo em inglês e francês sobre uma espécie em risco de extinção. E os estudantes do Ensino Médio produziram um programa de rádio de 3 a 5 minutos, completamente em francês, sobre a importância de preservar as florestas do Brasil.

O Eeti José Carlos Mestrinho conquistou o 2º lugar na primeira categoria e o 3º lugar na terceira categoria.

A estudante Helena Custódio, da 1ª série do Ensino Médio, ficou muito feliz de ter participado do projeto e ter conseguido trazer o certificado de 3º lugar para a escola.

“Nós aprendemos muitas coisas sobre a língua francesa e sobre o meio ambiente nesse projeto. Eu me sinto feliz por entender que eu e meus colegas tivemos capacidade de conquistar esse projeto e esse prêmio”, contou a aluna.

