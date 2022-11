Escola da Magistratura homenageará conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas

Redação AM POST

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) vai homenagear o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) Josué Claudio de Souza Neto com a “Medalha do Mérito Acadêmico” por suas contribuições para garantia dos direitos constitucionais e para o aperfeiçoamento do ensino do Direito no Amazonas.

Continua depois da Publicidade

A homenagem será feita durante solenidade conduzida pelo diretor da Esmam, desembargador João Abdala Simões, no próximo dia 22 de novembro, no Auditório do Centro Administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes.

A medalha foi criada em 2012 com o objetivo de homenagear todos aqueles que atuaram de forma relevante para a defesa constitucional do cidadão e deixaram contribuições para o estudo, ensino e o aperfeiçoamento do Direito.

Josué Neto é o Ouvidor-geral e o conselheiro responsável pela Ouvidoria do TCE-Amazonas, que alcançou mais de 20 mil crianças e jovens da rede municipal de ensino de 21 municípios do Amazonas neste ano de 2022, por meio dos Programas Ouvidoria Estudantil e Ouvidoria + Presente, criados para auxiliar o cidadão no conhecimento dos seus direitos, no senso de fiscalização dos recursos públicos e também para aproximar o TCE-AM da população amazonense.

Continua depois da Publicidade

ESMAM

A Escola da Magistratura é órgão do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), responsável pela formação e aperfeiçoamento de milhares de operadores do Direito da região Norte, além de pesquisadores e profissionais de diversas áreas do conhecimento.